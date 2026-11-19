La ampliación equivale al 10,2% del crédito vigente. PAMI y los intereses de deuda se llevan la mayor parte, mientras que Servicios Económicos pierde unos $2,3 billones.

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 a través del Decreto 1391/2026 , que lleva la firma de todo el Gabinete de Ministros . La norma autoriza gastos adicionales por alrededor de $15,6 billones para lo que queda del ejercicio y reduce en cerca de $7,5 billones el superávit previsto para el cierre del año .

De acuerdo con el análisis de la Planilla Anexa I, de 564 folios, la suba representa un 10,2% del crédito presupuestario que regía hasta ahora, estimado en $152,47 billones.

La inflación es la principal explicación. El presupuesto se armó con una pauta anual cercana al 18%, pero la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 ya ronda el 33%. Con esa diferencia, varias partidas se quedaron cortas para cubrir salarios, jubilaciones, gastos operativos y obligaciones financieras.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo explica que necesita ajustar los créditos para que el Estado pueda seguir brindando sus prestaciones esenciales y cumplir con los compromisos que ya asumió. También dice que varios organismos avisaron que no les alcanzaban los fondos asignados, porque gastaron más de lo que se había previsto al principio.

Los recursos, en cambio, crecen bastante menos que el gasto. Los ingresos corrientes y de capital suben unos $8,1 billones, y la diferencia de casi $7,5 billones se descuenta del resultado fiscal . Según los cálculos sobre la ejecución presupuestaria, el superávit previsto para 2026 rondaba los $26,4 billones y ahora bajaría a unos $18,9 billones.

Al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un saldo positivo cercano a los $33,2 billones. Una buena parte del gasto extra se va a concentrar en las últimas semanas del año.

PAMI y la deuda pública concentran los mayores refuerzos

El refuerzo más grande es para las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que depende del Ministerio de Capital Humano. Recibe cerca de $10 billones, casi dos tercios de toda la ampliación, y es el destino que más sintió el aumento de precios sobre la atención de jubilados y pensionados.

Detrás aparece el Servicio de la Deuda Pública. La partida para pagar intereses y comisiones suma unos $3,9 billones, porque el costo financiero del Estado también superó lo que se había calculado.

En salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que depende del Ministerio de Salud, recibe cerca de $0,8 billones para funcionar. La Gendarmería Nacional, por su parte, suma unos $0,2 billones para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.

El PAMI concentra cerca de $10 billones de la ampliación de créditos, casi dos tercios del refuerzo total.

Qué partidas pierden recursos y cómo queda el superávit

El ajuste más fuerte está en la finalidad Servicios Económicos, que pierde créditos por aproximadamente $2,3 billones. Esos fondos pasan de programas económicos a las áreas que el Gobierno considera prioritarias para cerrar el año.

Los $15,6 billones adicionales no significan necesariamente que el gasto real crezca lo mismo, porque en buena medida son una actualización por inflación. Aun así, lo que se recaudó de más en el año no alcanzó para cubrir esa diferencia, y el Ejecutivo decidió usar parte del superávit para pagar los gastos nuevos. El ejercicio cerraría con un saldo positivo cercano a los $18,9 billones, menos de lo previsto, pero lejos del rojo.