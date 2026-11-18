Convenio Multilateral: crean el "Pago Electrónico COMARB" y suman nuevas formas de pago para los contribuyentes + Agregar ámbito en









La Comisión Arbitral reúne en una sola norma los medios habilitados para pagar las obligaciones de sus sistemas. Además de Interbanking, ahora figuran Pagos 360 y Pagacá, y el primer sistema en adoptar el cambio será el SIRCUPA, desde el 1 de diciembre.

Crean el "Pago Electrónico COMARB". FreePik.es

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) creó el “Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos”, que se llamará “Pago Electrónico COMARB” y pasa a ser el marco general para cancelar las obligaciones que surgen de todos los sistemas que administra el organismo.

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Así lo dispuso la Resolución General 12/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Luis María Capellano y Fernando Mauricio Biale.

La medida alcanza a los aplicativos y sistemas web en los que contribuyentes y agentes generan boletas de pago para ingresar fondos, como el SIFERE, el SIRCREB, el SIRTAC, el SIRCUPA, el SIRCAR y el SIRCIP.

El objetivo de la medida Hasta ahora, el canal principal para esos pagos era la red de Interbanking SA, y así figuraba en cada una de las resoluciones que reglamentan los distintos sistemas. Con los avances en el sector financiero, el organismo fue sumando otras plataformas que, según explica, funcionaron “exitosamente”. En el anexo de la resolución quedaron habilitados tres servicios: “Pagos BtoB” de la red Interbanking, “Pagos 360” y “Pagacá”.

El organismo habilitó el sistema de transferencia electrónica. Archivo La idea de la Comisión es ordenar todo en un único cuerpo normativo. Cuando quiera sumar un nuevo proveedor de pago, alcanzará con actualizar el anexo, sin tener que modificar la reglamentación de cada sistema por separado.

Los nuevos medios no se van a aplicar de inmediato en todos los sistemas. La norma prevé una integración “paulatina”, a medida que se completen las adecuaciones informáticas y operativas necesarias en cada caso. La aplicación de la normativa El primer paso llegó en la misma edición del Boletín Oficial. Con la Resolución General 13/2026, la Comisión modificó el reglamento del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias de Contribuyentes del Convenio Multilateral (SIRCUPA), que desde su creación en 2022 establecía que los pagos debían hacerse “exclusivamente” a través de Interbanking. Con el nuevo texto, los agentes seguirán generando la boleta de pago en el SIRCUPA, pero podrán cancelarla con cualquiera de los medios que el Pago Electrónico COMARB habilite para ese sistema. El cambio rige a partir del 1 de diciembre de 2026. Según la Comisión, la unificación busca darle “mayor dinamismo” a la normativa y evitar tener que reformar los reglamentos cada vez que se suma un proveedor de pago, en el SIRCUPA y en el resto de los sistemas que administra.