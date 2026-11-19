Ofrecen $10 millones de recompensa por datos sobre una joven que desapareció en Catamarca + Agregar ámbito en









Es el monto que fijó el Ministerio de Seguridad Nacional para quien aporte información útil. La mujer, de 28 años, fue vista por última vez el 10 de agosto en Telaritos. Su expareja está detenida.

Maira Romina Cabrera, de 28 años, desapareció el 10 de agosto de 2026 en Telaritos, Catamarca. La Opinión Austral

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10.000.000 para quienes brinden datos útiles sobre la desaparición de Maira Romina Cabrera. La joven, de 28 años, no aparece desde el 10 de agosto de 2026, cuando se perdió su rastro en la localidad de Telaritos, departamento Capayán, en la provincia de Catamarca.

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La medida se oficializó con la Resolución 1196/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada hoy en el Boletín Oficial. El pedido llegó de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca, a cargo del fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta.

Ese juzgado investiga la causa caratulada “Cejas Eduardo del Jesús s/ amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja”. La investigación se inició a partir de la denuncia de Lourdes Beatriz Cabrera, hermana de la joven.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $10 millones para quienes aporten información sobre su paradero. La desaparición de Maira Romina Cabrera y la investigación Según la fiscalía catamarqueña, Maira desapareció en un contexto de violencia de género. Hay un sospechoso identificado, Eduardo del Jesús Cejas, alias “Punguna”, que hoy está detenido. Los investigadores dicen que el hombre intentó fugarse, se resistió a la autoridad, manipuló testigos e incurrió en “contradicciones sustanciales” en sus declaraciones.

Cuando desapareció, la joven tenía puesto un pantalón bordó, campera y zapatillas negras. No llevaba mochila ni equipaje, pero sí su celular.

Cómo aportar información y cobrar la recompensa Quienes tengan información pueden llamar gratis al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas, o escribir a [email protected]. El Ministerio garantiza que la identidad de quien aporte datos se mantendrá en reserva. La recompensa se paga después de que la autoridad que interviene en la causa evalúe si la información sirvió. La resolución también ordena a las fuerzas federales que difundan el afiche de búsqueda por todos los medios posibles.