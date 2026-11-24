Oficial: más de 9.000 personas viven en situación de calle y la mayoría está en CABA + Agregar ámbito en









La Secretaría de Niñez aprobó el informe anual del relevamiento 2025. Ocho de cada diez personas relevadas son varones y casi seis de cada diez ya habían vivido en la calle antes. La provincia de Buenos Aires no participó.

El primer relevamiento nacional contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 jurisdicciones durante 2025.

El Gobierno oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que registró 9.421 personas en las 19 jurisdicciones que se sumaron al operativo durante 2025. Lo hizo a través de la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Capital Humano. La norma se publicó hoy en el Boletín Oficial y lleva la firma del secretario Juan Bautista Ordoñez.

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El informe responde a un mandato de la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias Sin Techo, que obliga al Estado nacional a hacer un relevamiento anual y a publicar los resultados. La norma se sancionó en diciembre de 2021, pero el documento oficial admite que hasta ahora no existía un formulario único ni un diseño metodológico común para cumplir con ese mandato. Recién con el Decreto 373/2025, que reglamentó la ley, la Secretaría pasó a ser la autoridad de aplicación.

CABA concentra más casos que todas las provincias juntas La distribución de los casos es muy desigual. La Ciudad de Buenos Aires registró 5.176 personas, más que todas las provincias juntas, que sumaron 4.245. Después aparecen Santa Fe (1.328), los municipios cordobeses que adhirieron (588), Mendoza (421) y Neuquén (401). En la mayoría de las demás jurisdicciones los números no superaron los 200 casos.

El mapa tiene un hueco importante: la provincia de Buenos Aires no participó del relevamiento, como tampoco La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego. El informe advierte además que los datos de CABA y Santa Fe no son del todo comparables con los del resto. La Ciudad hace su propio censo anual, y lo que aportó Santa Fe es el acumulado de casos registrados durante el año, no una foto de un momento determinado.

Varones, adultos de entre 30 y 45 años y situaciones prolongadas Según los datos observados, el 81,7% de las personas en la calle son varones y el 16,4% mujeres. El grupo de 30 a 45 años es el más numeroso, con el 45,1% de los casos fuera de CABA. El 61,7% fue relevado en dispositivos de alojamiento y el resto en la vía pública. El 83,8% aceptó responder la entrevista.

Entre quienes respondieron, la recurrencia es la regla. El 58,6% ya había estado en situación de calle al menos una vez, frente al 32% que vivía su primera experiencia. Un 34% lleva más de dos años en la calle, que es la categoría individual más frecuente. Los motivos que más se repiten son los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida del trabajo. La Ciudad de Buenos Aires concentró 5.176 casos, por encima del total registrado en las provincias participantes. Educación, documentación e ingresos de las personas relevadas Nueve de cada diez entrevistados tienen algún documento de identidad, pero en Salta la proporción cae al 38,5%. Más de la mitad tiene la primaria completa o la secundaria incompleta, y apenas el 9,5% llegó al nivel superior. Uno de cada siete dijo tener alguna discapacidad, y de ellos menos de la mitad cuenta con el certificado vigente. La mayoría (64,3%) vive sola. Una parte importante no es del lugar donde fue relevada: el 52,1% dijo no haber vivido siempre allí, y casi nueve de cada diez de ese grupo viene de otra provincia. En cuanto a ingresos, el 55,7% hizo alguna actividad para ganar dinero en el último mes, casi siempre en la informalidad. Uno de cada cuatro de ese grupo recurre a lo que el informe llama "estrategias de supervivencia", como pedir dinero o el trabajo sexual. La mayoría no tiene otros ingresos, y entre quienes sí los tienen predominan los programas sociales (61%) y, más lejos, las jubilaciones y pensiones.

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