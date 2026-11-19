La Provincia flexibiliza las rendiciones y la renovación de convenios del programa bonaerense para personas con discapacidad + Agregar ámbito en









El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad permitirá que hogares, centros de día y talleres protegidos tengan un sobrante de hasta el 15% de lo recibido sin que cuente como ahorro. Además, los convenios podrán prorrogarse sin hacer de nuevo todo el trámite.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense modificó las condiciones de un programa destinado a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense modificó las reglas del Programa de Prevención Social y de Promoción de la Persona con Discapacidad. Con este programa, la Provincia financia hogares, centros de día, talleres protegidos y otros espacios que funcionan en municipios e instituciones de la sociedad civil.

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Así lo dispuso la Resolución 2329/2026, firmada por el ministro Andrés Larroque y publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense. La norma aprueba un nuevo documento de gestión para el programa y deja sin efecto el que se había aprobado en marzo de 2025.

El principal cambio tiene que ver con la plata que no se llega a gastar. Cuando rindan la subvención, las instituciones podrán tener un saldo sin usar de hasta el 15% de lo que recibieron, que deberán rendir al mes siguiente. Ese sobrante ya no se confundirá con el ahorro, que sigue necesitando planificación y autorización previa del Ministerio.

Qué cambia en la rendición de fondos y los convenios La cartera explica que es normal que algunos espacios no gasten todo lo que reciben y les queden saldos chicos. Con la reforma, busca que esas situaciones no generen “cargas o consecuencias desproporcionadas” para las instituciones y los municipios. El criterio es el mismo que ya se aplica en otros programas del área.

El otro cambio es en la duración de los convenios. El Ministerio podrá prorrogarlos por el mismo plazo por decisión propia, sin que haga falta repetir todo el trámite. El argumento oficial es que los espacios brindan el servicio de forma continua. Igual, se seguirá controlando la documentación que tenga que estar vigente y actualizada.

Para rescindir un convenio, cualquiera de las partes podrá avisar con una nota al domicilio electrónico que figura en el acuerdo, además de los medios que ya existían. El plazo de aviso será de 30 días. La resolución también aprueba nuevos modelos de convenio para los cinco subprogramas: Talleres Protegidos de Producción, Hogares, Promoción de Participación en Actividades Ecuestres, Centros de Día y Apoyo para la Vida en Comunidad. Hay un modelo para instituciones de la sociedad civil y entidades religiosas, y otro para municipios. Las entidades que ya tienen convenio podrán pasarse al nuevo esquema con un acta de adhesión. Con ese documento aceptan las modificaciones, que desde entonces se aplicarán también a los acuerdos vigentes.