Después de casi dos años, Sabrina Rojas confirmó su separación del Tucu López

Por el momento no hay más información sobre los motivos del distanciamiento de la pareja. Hace unas semanas, el Tucu había generado polémica en las redes luego de publicar, por error, una foto de su exnovia Jimena Barón junto a su hijo Momo jugando en la pileta.

Por otro lado, la modelo tiene es madre de dos hijos que tuvo con su expareja Luciano Castro y López siempre aseguró tener buena relación: “Con Espe y con Fausto tengo un vínculo divino. Hace poquitito menos de un año que tengo relación con los chicos y tengo un sobrino que llegó al mundo y se me armó como esta cuestión familiar. Siempre está esta charla y por suerte avanza cada vez más, yo no quiero que pase mucho tiempo ”, contó hace tiempo atrás en una entrevista con Catalina Dlug.

En ese sentido, el conductor había revelado sus deseos de agrandar la familia: “Tengo ganas de ser papá, esperemos que no sea dentro de mucho tiempo. Tengo 41 y estoy en una etapa profesional muy linda en mi vida, además”, dijo en la misma oportunidad.

Además, la pareja tenía en sus planes futuros casarse aunque estaban a la espera del divorcio efectivo de Rojas: “Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, había explicado al respecto. Para festejar su compromiso, hecho un pequeño festejo: “Muy como nosotros, sencillo”. Por su lado, también se refirió a la posibilidad de ser madre nuevamente: “Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”.