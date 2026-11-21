Se trata del linaje PJ.2.1, ya detectado en tres muestras de pacientes de la provincia de Buenos Aires. El hallazgo fue confirmado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y llaman a la población a seguir vacunándose.

Una de sus principales características es la cantidad de modificaciones genéticas que acumuló respecto de su antecesora: son 25 en total.

Una nueva variante del COVID llegó a la Argentina y expertos aseguran que tiene una mayor capacidad de contagio . Se trata del linaje PJ.2.1 , una descendiente de Ómicron , ya detectada en tres muestras de pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires . El hallazgo fue confirmado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) .

La nueva cepa fue identificada por investigadores del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular , de la facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años . Los tres casos fueron secuenciados y dieron positivo para este linaje.

La aparición de PJ.2.1 coincide con un cambio en los registros nacionales de enfermedades respiratorias: el COVID representa un tercio de los virus circulantes en bebés menores de seis meses . Los otros dos tercios corresponden a la Influenza y al virus sincicial respiratorio (VSR) .

PJ.2.1 desciende de JN.1 y fue designada como variante bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Su presencia aumenta en distintos países, especialmente en EEUU y Canadá, mientras en los últimos días también se detectaron contagios en Brasil .

Una de sus principales características es la cantidad de modificaciones genéticas que acumuló respecto de su antecesora: son 25 cambios, una condición que la ubica dentro del grupo de las denominadas "variantes saltacionales", según un trabajo publicado en la revista científica Journal of Infection .

La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, explicó: "Posee mutaciones en su genoma que le confieren mayor afinidad con los receptores de nuestras células, lo que aumenta su transmisibilidad".

En la Argentina existen dos vacunas disponibles: una de ARN mensajero estadounidense y ARVAC, una fórmula nacional.

En la Argentina existen dos vacunas disponibles: una de ARN mensajero estadounidense, que el Estado aplica gratuitamente en los vacunatorios públicos, y ARVAC, una fórmula nacional desarrollada con tecnología de subunidad proteica recombinante que se comercializa en farmacias. Los síntomas de PJ.2.1 son similares a los de un resfrío o una gripe e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

Alertan por la baja vacunación en medio de los contagios

El jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López, describió el panorama actual según el medio 0221: "Hay un aumento de casos leves, por ahora sin mayor gravedad en pediatría. En adultos pareciera ser algo de mayor gravedad".

Por su parte, Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, advirtió que los contagios aumentaron durante las últimas semanas y agregó: Tenemos incluso niños menores de seis meses internados con coinfección de Covid y VSR".

El especialista también señaló una diferencia importante en la cobertura de vacunación durante el embarazo. Mientras que la inmunización contra el VSR alcanzó aproximadamente al 80% de las embarazadas, la cobertura contra el SARS-CoV-2 permanece por debajo del 10%. "Las embarazadas pueden vacunarse contra el Covid en cualquier trimestre del embarazo", explicó.