La cumbre celebrada en Turquía terminó sin un acuerdo, pese a que las negociaciones se extendieron más de lo previsto. Las diferencias sobre los combustibles fósiles, la financiación y la captura de carbono reabrieron el debate sobre los límites del consenso y las alternativas para avanzar en la agenda climática.

La COP31 terminó en Antalya sin un acuerdo sobre la inclusión de los combustibles fósiles en la declaración final.

La COP31 concluyó el domingo en la ciudad turca de Antalya sin alcanzar un acuerdo , pese a que las negociaciones se prolongaron más que nunca. El resultado volvió a poner en discusión los límites del sistema multilateral de Naciones Unidas, basado en el consenso de cerca de 200 países, frente a la aceleración de la crisis climática.

El ministro australiano de Clima y jefe de las negociaciones, Chris Bowen, señaló que el problema estructural del mecanismo radica en que las conferencias fueron concebidas para funcionar exclusivamente por consenso. Según explicó, esa condición representa una exigencia enorme y dificulta la posibilidad de alcanzar compromisos cuando existen posiciones enfrentadas.

El fracaso de la cumbre reavivó los pedidos de reformar un sistema en el que una pequeña minoría, e incluso un solo país, puede bloquear cualquier avance. En esa línea, el exvicepresidente estadounidense Al Gore, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 por su trabajo de sensibilización sobre el cambio climático, reclamó un proceso multilateral renovado que contemple los conocimientos científicos más recientes y represente la voluntad de la mayoría de los países.

Sin embargo, Bowen advirtió que cualquier modificación enfrenta una dificultad similar: para cambiar el mecanismo de consenso también se necesita consenso. Por eso, aunque crecen los cuestionamientos, la posibilidad de transformar las reglas de funcionamiento de las COP aparece como un desafío político y diplomático.

La Corte Internacional de Justicia sostuvo que los Estados tienen obligaciones legales frente al cambio climático.

Las diferencias durante las negociaciones de Antalya se concentraron en varios temas. Uno de los principales fue la inclusión explícita de los combustibles fósiles en la declaración final, una demanda respaldada por la Unión Europea y distintos países de América Latina y el Pacífico, pero rechazada por los productores de hidrocarburos, encabezados por Arabia Saudita.

También hubo desacuerdos sobre el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y las referencias a la captura de carbono. Esta tecnología es promovida por la industria de los combustibles fósiles, aunque sus críticos cuestionan sus costos y su eficacia.

Otro de los puntos sin resolución fue el financiamiento climático. Para los países más pobres, los recursos destinados a la transición energética y a la adaptación frente a los desastres provocados o agravados por el calentamiento global resultan fundamentales, pero las negociaciones tampoco permitieron alcanzar avances en esa materia.

Frank Jotzo, profesor de Economía Ambiental y Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia, resumió las dificultades del proceso al señalar que los países productores de combustibles fósiles no aceptarán una desvalorización de su riqueza energética, mientras que las economías desarrolladas no aportarán suficiente financiación climática al mundo en desarrollo.

La vía judicial y los acuerdos paralelos, entre las alternativas

Pese al resultado de la conferencia, la mayoría de los negociadores y observadores coincide en que las COP siguen siendo un ámbito indispensable por su capacidad de reunir a prácticamente todos los países del mundo en condiciones de igualdad. Sin embargo, ante las dificultades para alcanzar acuerdos, cada vez más voces plantean la necesidad de impulsar mecanismos complementarios.

Una de esas alternativas es la vía judicial. Esta posibilidad ganó impulso después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera una opinión consultiva en la que afirmó que los Estados tienen la obligación legal de actuar frente al cambio climático.

Harj Narulla, abogado especializado en derecho internacional que asesoró a las Islas Salomón durante la COP31, sostuvo que, si las negociaciones multilaterales no ofrecen a los Estados las respuestas que necesitan, es probable que recurran a la CIJ y a otros tribunales internacionales.

Otra alternativa son los acuerdos entre grupos de países por fuera del proceso oficial de las COP. Un ejemplo es la cumbre de Santa Marta, realizada en abril en Colombia, que reunió a gobiernos dispuestos a avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles sin depender del consenso de todos los participantes.

La iniciativa surgió después de la COP30 en Brasil y permitió acordar la creación de un panel científico para asesorar a los países sobre los caminos posibles para abandonar los combustibles fósiles.

Para Jotzo, estos procesos plurilaterales están ganando impulso y podrían tener un papel cada vez más relevante, especialmente en cuestiones como la captura de carbono y el financiamiento climático. Bowen también destacó su utilidad, aunque aclaró que no reemplazan a las conferencias de Naciones Unidas, sino que representan otra vía para avanzar.

Epígrafes