Detuvieron a tres arbolitos con medio millón de dólares pegados a sus cuerpos

En ese momento fue que los oficiales detuvieron a las tres personas y les encontró una gran cantidad de fajos pegados a sus cuerpos, con lo que conformaba una especie cinturón de fajos termosellados. Se calculó que, entre los tres vendedores, acumulaban cerca de medio millón de dólares.

Los detenidos todavía no fueron identificados ya que no contaban con sus documentos de identidad. Además, ninguno de ellos habla español y no se sabe si su situación migratoria es regular.