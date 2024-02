Detuvieron a una hermanastra de "La Mole" Moli como acusada de liderar una banda narco

Los problemas con la justicia: la unión de la "Mole" Moli y su hermanastra

No solo la hermanastra del ex boxeador tiene problemas con la Justicia. Fabio Moli fue condenado a dos años y dos meses de prisión cuando lo encontraron culpable del delito de coacción agravada contra su ex mujer, Marta Galiano, en mayo pasado. La denuncia la hizo Galiano en 2019, tras 30 años de convivencia con el ex boxeador y cansada de los malos tratos y los golpes, que se originaban, principalmente, por la sospecha de "La Mole" de que su hija era de otro hombre.

La Mole "Moli", actualmente de 54 años, tuvo una carrera boxística destacada, especialmente en el ámbito local, donde fue campeón argentino de los pesados en 2010, con 44 victorias y nueve derrotas.

La carrera del púgil de Villa del Rosario se inició en 2003, cuando era casi un veterano de 34 años, y terminó en 2013. Ese último año tuvo dos momentos muy recordados, cuando cayó en el primer round como retador en Alemania ante el ucraniano Wladimir Klistchko y su descalificación en el intento por recuperar el título argentino ante Matías Vidonde, por aplicarle dos terrible ganchos a su rival cuando ya estaba en la lona.