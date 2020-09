Día de la Primavera, con festejos y controles

“Trajimos cada uno su botella de agua, así no compartimos y nos dejamos los barbijos puestos”, agregó Paloma, otra de las estudiantes del grupo. “Necesitábamos venir a una plaza, veníamos haciendo mucho Zoom entre nosotros o jugando al Among Us, pero no es lo mismo”, aseguró Tomás recostado sobre la falda de otra compañera.

Francisca, María, Rocío y Candela, estudiantes de la escuela ORT, se juntaron en la zona del Rosedal de Palermo para festejar el Día de la Primavera y el cumpleaños de una de ellas. “Vinimos temprano a almorzar, y nos vamos a quedar hasta la tarde”, contaron.

“Sabíamos que se puede en grupos de a 10 personas máximo, pero a nosotras no nos importó porque no tenemos tantos amigos”, bromeó una de ellas.

En la mañana y en las primeras horas de la tarde la concurrencia de estudiantes fue muy tranquila, incluso se vio más a familias y personas haciendo ejercicio.

Silvina Fernández, una de las 600 agentes desplegadas por el Gobierno porteño para concientizar a la gente sobre las medidas de distanciamiento, explicó que había pocos estudiantes por la prohibición del uso del transporte público. “Yo vengo todos los días a los parques y veo que ha bajado la cantidad de gente que viene porque no pueden venir en transporte público”, dijo.