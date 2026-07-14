Día Mundial del Chimpancé: los alarmantes peligros que amenazan a nuestro pariente evolutivo más cercano

En 1960, Jane Goodall se trasladó al Parque Nacional Gombe, en Tanzania, para estudiar el comportamiento de estos primates en su hábitat natural.

Los chimpancés comparten cerca del 98,8% de su ADN con los humanos.

El 14 de julio se celebra el Día Mundial del Chimpancé en conmemoración del inicio de las investigaciones de la primatóloga Jane Goodall sobre esta especie en 1960 .

La fecha fue creada para concientizar sobre la protección de los animales y alertar sobre las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia, como la destrucción de los bosques tropicales donde viven. Los ecosistemas son afectados por la deforestación, la fragmentación del hábitat, la caza ilegal y el tráfico de fauna.

Estos primates comparten cerca del 98,8% de su ADN con los seres humanos y sus comportamientos permitieron comprender mejor la evolución, la inteligencia y la complejidad de las relaciones sociales en otras especies.

Durante décadas, la ciencia consideró que ciertas capacidades, como fabricar herramientas o resolver problemas complejos, eran características exclusivas de los seres humanos. Esa idea comenzó a cambiar el 14 de julio de 1960 , cuando Jane Goodall llegó a lo que hoy es el Parque Nacional Gombe Stream , en Tanzania, para estudiar a los chimpancés en su hábitat natural .

Uno de sus descubrimientos más importantes ocurrió cuando observó que utilizaban ramas para extraer termitas de los nidos. Hasta ese momento, se creía que la manipulación de utensilios era una habilidad exclusiva de nuestra especie.

Además, sus trabajos revelaron que estos primates poseen sociedades complejas, con jerarquías, alianzas, conflictos y fuertes lazos familiares.

También documentó comportamientos relacionados con el cuidado de las crías, la cooperación entre individuos y la capacidad de aprender mediante la observación de otros miembros del grupo.

La científica demostró que tienen una vida emocional mucho más desarrollada de lo que se pensaba. Sus estudios mostraron expresiones de afecto, tristeza, enojo y preocupación dentro de las comunidades de chimpancés, características que acercaron aún más la comprensión entre ambas especies.

Los chimpancés son considerados nuestros parientes evolutivos más cercanos junto con los bonobos, ya que comparten aproximadamente el 98,8% de su material genético con los humanos.

Sin embargo, esa cercanía no significa que sean "humanos pequeños", sino que ambas especies evolucionaron a partir de un ancestro común hace millones de años y desarrollaron caminos diferentes.

Goodall se convirtió en una de las principales figuras mundiales de la conservación. Con el paso de los años, dejó de enfocarse únicamente en la investigación para impulsar campañas destinadas a proteger los ecosistemas, combatir el tráfico de animales y promover una relación más responsable entre las personas y la naturaleza.

El silencioso drama de la fragmentación de los bosques tropicales africanos

La principal amenaza para los chimpancés es la transformación del lugar donde viven. Los bosques tropicales de África central y occidental, que durante miles de años funcionaron como refugio para estos primates, están desapareciendo o quedando divididos en pequeñas zonas aisladas.

La expansión agrícola, la explotación forestal, la construcción de caminos y el crecimiento de las actividades humanas reducen cada vez más el espacio disponible para las comunidades de estos animales. Cuando un territorio continuo se divide, los individuos pierden rutas de desplazamiento, fuentes de alimento y espacios seguros para reproducirse.

Este proceso, conocido como fragmentación del hábitat, genera consecuencias que muchas veces no son visibles de inmediato. Un grupo de chimpancés puede seguir viviendo en un área chica, pero con menos posibilidades de establecer vínculos con otras comunidades y mantener una diversidad genética saludable.

Los chimpancés necesitan grandes regiones de bosque para sobrevivir. Son animales que recorren extensas distancias en busca de frutas, hojas, semillas e insectos. Cuando el territorio se reduce, aumenta la competencia por los recursos y crecen los encuentros con poblaciones humanas.

La cercanía entre humanos y primates facilita la transmisión de enfermedades, ya que ambas especies pueden compartir ciertos virus y otros agentes infecciosos.

A la pérdida del hábitat se suma la caza ilegal. En algunas regiones, los chimpancés son capturados para el comercio de fauna silvestre, utilizados como mascotas o destinados al consumo de carne. En muchos casos, las crías son separadas de sus madres.

¿Qué pasa si desaparecen los chimpancés?

La desaparición de los chimpancés tendría consecuencias que irían mucho más allá de la pérdida de una especie emblemática. Su ausencia alteraría procesos naturales que llevan miles de años funcionando.

Uno de los principales impactos estaría relacionado con la dispersión de semillas. Al consumir frutas de diferentes árboles y trasladarse por amplios territorios, transportan estos granos hacia nuevas zonas, favoreciendo el crecimiento de plantas y manteniendo la diversidad de los bosques.

Sin ellos, algunas especies vegetales podrían tener mayores dificultades para reproducirse, lo que modificaría la composición de los ecosistemas y afectaría a otros animales que dependen de esa vegetación para alimentarse o refugiarse.

Por otro lado, representaría una gran pérdida científica. Sus comportamientos ayudaron a comprender aspectos fundamentales sobre la evolución humana, la inteligencia, la comunicación y la organización social.

El riesgo actual es especialmente preocupante porque las poblaciones silvestres disminuyeron durante el último siglo. Sin embargo, los especialistas señalan que todavía existen posibilidades de conservación si se protegen los bosques, se combate el tráfico ilegal y se desarrollan programas que permitan la convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre.