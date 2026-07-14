El Gobierno bonaerense aprobó un marco para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la administración pública + Agregar ámbito en









La administración de Kicillof creó un esquema de gobernanza para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el sector público, designó a la Subsecretaría de Gobierno Digital como autoridad de aplicación y dispuso la creación de un registro específico.

El Gobierno bonaerense oficializó un marco para regular el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública. La medida crea un registro obligatorio y fija principios de uso ético, transparente, seguro y centrado en las personas. Pexels

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la administración pública, con el objetivo de establecer los lineamientos para el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial en los organismos estatales. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 742/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense.

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La norma señala que el nuevo marco se inscribe en el proceso de modernización del Estado impulsado por la Provincia y busca consolidar una estrategia integral para el uso de la inteligencia artificial en toda la administración pública, basada en principios de uso ético, transparente, seguro y centrado en las personas.

La Provincia reglamentó el uso de inteligencia artificial en la administración pública En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el desarrollo y la utilización de sistemas de inteligencia artificial representan una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la gestión pública y ampliar el acceso a derechos por parte de la ciudadanía. Al mismo tiempo, advierte que estas tecnologías pueden generar impactos en la organización del trabajo, las condiciones laborales y los procesos de toma de decisiones, por lo que considera necesario establecer mecanismos de evaluación y mitigación de riesgos.

La normativa también establece que la inteligencia artificial deberá concebirse como una herramienta de asistencia y apoyo para potenciar las capacidades del personal de la administración pública, simplificar procesos administrativos, agilizar tareas cotidianas y promover la formación continua de los trabajadores.

El decreto establece que la inteligencia artificial será una herramienta de apoyo para optimizar la gestión estatal, agilizar procesos y asistir al personal público. Además, el Ministerio de Gobierno será la autoridad encargada de coordinar su implementación. Imagen creada con IA Además, el decreto dispone que el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, será la autoridad de aplicación del nuevo marco y tendrá a su cargo su coordinación, implementación y seguimiento.

Como parte de la medida, se creó el Registro de Inteligencia Artificial, en el que los organismos de la administración pública provincial que desarrollen o utilicen sistemas de inteligencia artificial deberán inscribir sus características, estado de situación, modificaciones y cualquier otra información relevante. El texto también faculta a la Subsecretaría de Gobierno Digital a dictar las normas operativas, interpretativas, complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del decreto e invita a los municipios bonaerenses a adherir a los principios y lineamientos del nuevo marco provincial. Asimismo, establece que, para los aspectos no contemplados en el nuevo régimen, continuarán siendo de aplicación las Resoluciones 4/25 y 9/25 de la Subsecretaría de Gobierno Digital. El decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.