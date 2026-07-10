El animal que conquistó Internet: ¿por qué hoy es el Día de Apreciación del Capibara?

El carpincho es el roedor más grande del mundo, llega a medir hasta 1,3 metros y puede superar los 60 kilos de peso.

Cada 10 de julio se celebra el Día de Apreciación del Capibara , una fecha creada para destacar al roedor más grande del mundo y promover el cuidado de la especie .

El carpincho , como se lo conoce en Argentina, ganó una enorme popularidad en los últimos años por su comportamiento tranquilo, su vida en grupo y la cantidad de imágenes y videos que lo transformaron en un fenómeno de Internet .

La jornada, además, busca generar conciencia en las redes sociales sobre la importancia de cuidar los humedales, ríos y zonas costeras donde este animal habita.

El Día de Apreciación del Capibara se conmemora cada 10 de julio y surgió como una iniciativa popular creada por comunidades de amantes de los animales.

La fecha comenzó a ganar espacio en redes sociales cuando miles de usuarios comenzaron a compartir fotografías, videos y datos sobre la especie con el objetivo de difundir sus características, su forma de vida y la necesidad de proteger los lugares donde habita .

El carpincho vive principalmente en humedales, lagunas, ríos, esteros y zonas ribereñas, ecosistemas que cumplen funciones esenciales para el equilibrio de la naturaleza.

Estos ambientes son un refugio y fuente de alimento para una enorme cantidad de animales y vegetales. Además, los humedales ayudan a almacenar el exceso de lluvias, reducen el impacto de inundaciones, filtran contaminantes y colaboran en el mantenimiento de la calidad del agua. También son importantes para la captura de carbono y la regulación del clima.

Actualmente, enfrentan amenazas como la deforestación, la expansión agrícola y el avance de distintas actividades humanas. En Perú, donde recibe el nombre de ronsoco, la celebración también se relaciona con la difusión de la fauna amazónica y la importancia de cuidar espacios naturales como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata.

La imparable fiebre de la ‘capibaramanía’ que sacude al Perú

El fenómeno del capibara en Perú comenzó en 2024, cuando las imágenes y videos del animal empezaron a multiplicarse en redes sociales. Su apariencia relajada, actitud amigable y las escenas en las que aparece compartiendo con otras especies hicieron que rápidamente se transformara en un personaje viral.

La tendencia creció rápidamente y llegó al comercio. En distintas ciudades comenzaron a aparecer peluches, prendas de vestir, accesorios, juguetes y objetos decorativos inspirados en el carpincho.

El fenómeno también tuvo impacto en espacios turísticos y educativos. Zoológicos, reservas naturales y centros de conservación aprovecharon el interés para acercar información sobre la especie y explicar que detrás de la simpatía que genera existe un animal silvestre que necesita condiciones específicas para vivir.

Datos que no sabías sobre el roedor más grande del mundo y su asombrosa vida social

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) es el roedor más grande del planeta. Los ejemplares adultos pueden alcanzar alrededor de 1,3 metros de longitud y superar los 60 kilos de peso, aunque sus dimensiones varían según el individuo y el ambiente donde se desarrolla.

Una de sus principales características es su adaptación a la vida semiacuática. Los carpinchos pasan gran parte de su tiempo cerca del agua porque allí encuentran alimento, refugio y una forma de escapar de posibles depredadores.

Sus patas presentan pequeñas membranas que facilitan la natación y pueden permanecer sumergidos durante varios minutos cuando necesitan protegerse.

Su dieta es completamente herbívora. Se alimentan principalmente de pasto, hierbas, plantas acuáticas y vegetación cercana a los ríos y lagunas. Su sistema digestivo está adaptado para procesar grandes cantidades de fibra vegetal, con un funcionamiento similar al de los caballos o conejos.

Por otro lado, estos animales suelen vivir junto a otros 10 y 20 ejemplares, aunque en determinadas condiciones pueden reunirse grupos mucho más numerosos. Las familias suelen estar integradas por un macho dominante, varias hembras y sus crías.

La comunicación dentro de la manada es constante. Los capibaras utilizan distintos sonidos, como silbidos, gruñidos y pequeños ladridos, además de señales mediante olores para marcar territorio y relacionarse con otros integrantes de la comunidad. Su fama de animal sociable no es solo una impresión generada por las redes: en la naturaleza es frecuente observarlos descansando cerca de otras especies e incluso compartiendo espacios con aves, monos y reptiles.