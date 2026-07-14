Ya empezó la segunda mitad del año, y con ella, muchos esperan tener un momento para descansar. Por suerte para algunos afortunados, julio 2026 esconde un feriado espacial que no va a alcanzar a todo el país. La medida va a beneficiar únicamente a un distrito de la provincia de Buenos Aires, donde una fecha histórica modificará la actividad habitual de oficinas públicas y entidades bancarias.
Buenos Aires se prepara para un feriado sorpresivo: cuándo es el próximo finde largo de julio
En el séptimo mes del año, algunos bonaerenses afortunados van a gozar de una fecha muy especial y podrán recargar energías.
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El feriado de Buenos Aires para descansar después de la semifinal del Mundial 2026
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Un feriado exclusivo para Buenos Aires: cuándo es el próximo fin de semana largo de julio 2026
Este tipo de jornadas especiales forman parte del calendario de asuetos municipales que se establecen por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales. En este caso, la conmemoración permitirá que muchos trabajadores disfruten de un fin de semana largo único dentro del territorio bonaerense.
Por qué es feriado el 20 de julio de 2026
El lunes 20 de julio de 2026, el partido bonaerense de Carlos Pellegrini va a gozar de un día no laborable por su nuevo aniversario fundacional. La fecha recuerda la fundación institucional del distrito, que se llevó a cabo el 20 de julio de 1907. En este año, el partido cumplirá 119 años desde ese acontecimiento histórico.
Esta disposición va a alcanzar principalmente a los empleados de la administración pública y a los trabajadores bancarios que desarrollan sus tareas dentro del partido, quienes no van a tener actividades en esa fecha. El dato particular de este año es que el asueto cae un lunes, por lo que quienes estén alcanzados por la medida van a disfrutar de un fin de semana largo, ya que el descanso se unirá al sábado 18 y al domingo 19 de julio.
Más allá del cese de actividades administrativas, la comunidad suele organizar distintas propuestas para recordar la fecha. Entre ellas está el acto protocolar con el izamiento de la bandera en la Plaza Dr. Carlos Pellegrini, uno de los espacios más representativos de la localidad. La agenda también suele incluir presentaciones culturales con la participación del coro municipal, jornadas de forestación mediante la plantación de árboles y encuentros abiertos para los vecinos.
Los festejos suelen completarse con almuerzos populares y actividades recreativas en el Polideportivo local. Aunque el asueto modifica la actividad dentro de Carlos Pellegrini, el resto de la provincia de Buenos Aires y del país continuará con su funcionamiento habitual, ya que no se trata de un feriado nacional.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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