"Los Simpson" se despiden de otro histórico personaje tras casi 30 años

El retiro del personaje se produjo poco después de la muerte de otra figura longeva de la serie, Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield.

En el episodio “Seperance” , emitido el 4 de enero y concebido como una parodia de la serie Severance , Duffman anuncia que deja definitivamente su rol como ícono de la cerveza Duff, poniendo fin a más de tres décadas de presencia en Springfield. La escena generó impacto entre los personajes y también entre los seguidores históricos de la serie.

Durante el capítulo, Duffman aparece en la casa de Homero y Marge para comunicar una decisión tajante. Allí afirma que “La Corporación Duff retiró a ese personaje para siempre” , dejando en claro que la empresa abandona al clásico vocero.

En el mismo discurso, el personaje cuestiona los métodos tradicionales de marketing y sostiene que la publicidad corporativa ya no conecta con las nuevas generaciones . El anuncio funciona como un comentario meta sobre la cultura actual y el propio recorrido de la serie.

El episodio avanza con un gesto simbólico: Duffman se desprograma de su rol , rechaza seguir siendo una mascota corporativa y aparece finalmente sin su traje característico. Desaparecen la capa roja, las gafas oscuras y el cinturón con latas de cerveza.

En ese cierre, el personaje reaparece como Barry, su identidad fuera del disfraz, lo que sugiere un punto final para la versión que acompañó a la serie durante décadas.

La historia de Duffman en la serie

Duffman debutó en 1997, en el estreno de la temporada 9, y se convirtió en una figura recurrente asociada al humor publicitario. El personaje es interpretado por Hank Azaria, quien reconoció en entrevistas que la voz le resulta exigente y dolorosa de realizar.

La salida de Duffman se suma a otras despedidas recientes en Springfield, en una etapa donde la serie, estrenada en 1989 y renovada por varias temporadas más, continúa reinventándose. Hasta el momento, Fox no emitió comentarios oficiales sobre el futuro del personaje, mientras el episodio ya abrió debate entre los fanáticos.

Otros personajes que dejaron de aparecer en Los Simpson

El productor ejecutivo Tim Long confirmó a la revista People que su despedida es definitiva: "En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre a través de la música hermosa que creó. Pero en otro sentido más importante, sí, está muerta como un clavo". Alice Glick había aparecido durante 34 años y 35 temporadas.

A lo largo de su extensa historia, Los Simpson despidieron a numerosos personajes que marcaron al público. Encías Sangrantes Murphy fue el primero en morir, en la sexta temporada, dejando una profunda huella en Lisa. Frank Grimes protagonizó una de las muertes más recordadas tras electrocutarse en la planta nuclear. Maude Flanders falleció en la temporada once al caer de una tribuna, mientras que Snowball II, la mascota de la familia, murió atropellada en la temporada quince.

También se suman las muertes de Mona Simpson, madre de Homero; El gordo Tony, histórico mafioso de Springfield; Edna Krabappel, retirada tras el fallecimiento de su actriz de voz Marcia Wallace; el rabino Hyman Krustofsky; y, más recientemente, Larry, habitual cliente de la taberna de Moe.

Dos históricos que fueron retirados por un motivo trágico y a modo de homenaje fueron Troy McClure y Lionel Hutz, que fueron retirados de la serie tras el asesinato de su actor de voz, Phil Hartman, a manos de su esposa en 1998.