Se trata de Osvaldo Fassetta, quien conoció a Barrelier en el último tiempo. Entre sus declaraciones sostuvo que no estaba en la casa del crimen cuando sucedió.

Se trata de un hombre que lleva menos de un año como amigo de Barrelier.

La investigación por el femicidio de la adolescente de Córdoba Agostina Vega (14) tuvo un nuevo giro en las últimas horas con la detención de un hombre vinculado a Claudio Barrelier , identificado como Osvaldo Fassetta (47). El hombre fue señalado como presunto encubridor del crimen y guarda cercanía con el único imputado.

Fassetta era amigo de Barrelier y vivía temporalmente en la casa de él, uno de los lugares que quedaron bajo la lupa de los investigadores durante la causa. Según lo que publicaba en las redes sociales, el reciente detenido trabajaba en el rubro de la construcción desde hace 16 años .

Su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, sostuvo en diálogo con TN que fue a través de Facebook que conoció a Barrelier y entablaron una amistad hace aproximadamente diez meses.

Femicidio de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y cuál es su vínculo con Claudio Barrelier

Con el paso del tiempo, también comenzó a tener contacto con Agostina y su mamá, Melisa Heredia. Según manifestó su abogado, fue el propio Barrelier quien los presentó durante un torneo amateur de fútbol al que asistían con frecuencia los sábados.

osvaldo fassetta Con el paso del tiempo, también comenzó a tener contacto con Agostina y su mamá, Melisa Heredia. Facebook

Por otra parte, también se supo que Fassetta es padre de dos hijos y que, luego de la detención de Barrelier, se estaba alojando en la casa de su madre. En las últimas horas, había dado varias entrevistas televisivas en las que habló sobre la búsqueda de Agostina y dio detalles de los movimientos que observó en la vivienda durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

En un principio, Fassetta declaró que él no estaba en la casa cuando ocurrieron los hechos y que incluso colaboró con la madre de la chica con la búsqueda. Sin embargo, la fiscalía sospecha que este hombre encubrió de alguna manera lo que pasó en la propiedad de Campillo al 878 del barrio Cofico.

Por este motivo, este jueves por la noche quedó detenido por orden de la Justicia de Córdoba, acusado de encubrimiento agravado. Mientras avanza la investigación, se espera que en las próximas horas sea indagado para determinar cuál fue su participación en los hechos que rodearon el femicidio.

Femicidio de Agostina Vega: hay un segundo detenido por encubrimiento agravado

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años que fue asesinada y desmembrada, un hombre de 47 años fue detenido por supuesto encubrimiento agravado. Hasta el momento, el único imputado en la causa era Claudio Barrelier.

El detenido es Osvaldo Facceta, de 47 años, quien sería un inquilino que convivía con el propio Barrelier en el domicilio donde se habría producido el hecho. Según informó su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, Facceta había sido arrestado a partir de las huellas halladas por los investigadores en el acolchado donde solía dormir. La medida se tomó luego de su declaración, en la que brindó detalles sobre sus últimas horas en la denominada “casa del horror”.

De acuerdo a su testimonio, el domingo 24 de mayo, cerca de las 11.30, Facceta regresó junto a un amigo al domicilio. Ingresó a la habitación donde habitualmente dormía y luego se dirigió a la cocina atravesando el patio, sin encontrar a nadie en la vivienda.