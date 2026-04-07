Dictaron la prisión preventiva para la policía que baleó a cuatro personas en un auto + Seguir en









La jueza Julia Correa dictó la medida contra la oficial de la Federal imputada por tentativa de homicidio y lesiones agravadas. El hecho ocurrió durante un viaje compartido y dejó cuatro heridos.

La policía que abrió fuego en el alto recibió prisión preventiva. Captura

La Justicia dictó este martes la prisión preventiva para la oficial de la Policía Federal que disparó dentro de un auto de aplicación en Almagro y dejó cuatro heridos. Además, se fijó una nueva audiencia para el 5 de mayo, mientras la causa avanza por tentativa de homicidio y lesiones agravadas.

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La resolución fue tomada por la jueza Julia Correa, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, durante la audiencia en la que se analizó la situación procesal de la acusada.

Según fuentes judiciales, la agente quedó imputada por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma, en una investigación que tramita ante la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, encabezada por la auxiliar fiscal Catalina Neme.

Durante la misma jornada, la magistrada dispuso además que la próxima audiencia se realice el 5 de mayo, fecha en la que se revisará el avance del expediente y la situación de la oficial, que permanece detenida desde el día del hecho.

Cómo fue el ataque en el auto El episodio ocurrió durante la mañana del jueves pasado, cerca de las 8.10, cuando la acusada, integrante de la División Custodias Estratégicas de la fuerza federal, se dirigía a tomar servicio y viajaba como una de las pasajeras en la modalidad de “viaje compartido” de una aplicación.

La reconstrucción de los investigadores indica que la mujer subió al vehículo en Liniers, mientras que a bordo ya viajaban dos hombres y una mujer que venían desde Moreno, además del conductor. El trayecto se desarrolló sin inconvenientes hasta llegar al cruce de Venezuela y Maza, en Almagro, donde la oficial comenzó a sentirse mal. tiroteo almagro En ese momento, la mujer creyó estar siendo víctima de algún ilícito lo que la llevó a efectuar disparos. NA Una de las primeras hipótesis sostiene que la agente creyó estar frente a un posible robo. Como el conductor no se detuvo ante su pedido, sacó su arma reglamentaria y abrió fuego dentro del Chevrolet Corsa. Aún no fue difundida oficialmente la secuencia completa posterior del ataque. Como consecuencia, el chofer, de 50 años, recibió disparos en el pecho y la espalda; otro pasajero, de 33, sufrió una herida en el costado del tórax; un tercer hombre, también de 50, fue baleado en la pierna izquierda; y la otra pasajera, de 30, sufrió lesiones en un brazo, una pierna y el abdomen. Todos fueron trasladados por el SAME a hospitales porteños. Los vecinos se despertaron por los gritos y las detonaciones. Una mujer relató que escuchó a la oficial repetir varias veces: “¿Qué hice? ¿Qué hice?”, antes de verla correr por la calle Maza, en estado de shock. “Llamá a mi marido”, alcanzó a pedir la agente, según el testimonio. La policía quedó detenida en el lugar, mientras personal de la Policía de la Ciudad y de la división Científica trabajó durante varias horas sobre la escena. El vehículo fue retirado una vez concluidos los peritajes.

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