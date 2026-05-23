Día de la Revolución de Mayo: cómo funcionarán los servicios públicos en la Ciudad

La Ciudad informó cómo funcionarán los servicios públicos durante el feriado del 25 de Mayo.

En el sistema de salud, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas durante las 24 horas . En cambio, los consultorios externos , los vacunatorios , los CeSACs y los Centros de Diagnóstico Porteños estarán cerrados.

Las escuelas no tendrán actividad, mientras que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos , la Dirección General de Rentas , las sedes comunales y el Registro Civil permanecerán cerrados. En este último caso, solo funcionará la guardia de defunciones , de 8 a 12 .

La recolección de residuos funcionará de manera habitual. En tanto, el subte y el premetro prestarán servicio de 8 a 22 , con los horarios específicos de cada línea disponibles en los canales oficiales de Emova.

El sistema Ecobici también estará operativo, con pases intensivos, recreativos y turísticos. Los peajes funcionarán con normalidad y tomarán como hora pico el esquema de fin de semana: de 11 a 15 en sentido a Provincia y de 17 a 21 en sentido al Centro.

En cuanto al estacionamiento, estará permitido dejar el auto sobre avenidas y calles donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia durante la jornada.

De todos modos, se mantendrán las restricciones en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a ciclovías, donde está prohibido estacionar las 24 horas. Las excepciones estarán señalizadas con cartelería.

Trámites, cementerios y emergencias

El Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca estará cerrado, aunque la pista de aprendizaje permanecerá abierta. Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular no atenderán y la Dirección General de Infracciones también estará cerrada.

En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, las inhumaciones y el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad se realizarán de 7.30 a 14. El último trámite se recibirá a las 13 y la última inhumación comenzará a las 13.30.

La Policía de la Ciudad, Bomberos, la línea de emergencias 911, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y la línea 103 mantendrán guardias activas durante las 24 horas.

Parques, museos y espacios culturales

Entre los espacios verdes, el Jardín Botánico Carlos Thays permanecerá cerrado. En cambio, estarán abiertos el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano.

Los museos de la Ciudad estarán abiertos, al igual que la Torre Monumental y el Planetario. Las bibliotecas públicas estarán cerradas, con excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y la Casa de la Lectura y Escritura.

Dentro de los espacios culturales dependientes del GCBA, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín estarán cerrados. Permanecerán abiertos la Casa de la Cultura, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón.

El Circuito de Espacios Culturales estará cerrado, salvo Chacra de los Remedios, que funcionará durante el feriado.