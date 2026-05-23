La Ciudad de Buenos Aires informó cómo funcionarán los servicios públicos este lunes 25 de Mayo, feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo. El cronograma incluye modificaciones en áreas administrativas, transporte, salud, estacionamiento, espacios verdes y actividades culturales.
Día de la Revolución de Mayo: cómo funcionarán los servicios públicos en la Ciudad
El Gobierno porteño informó el cronograma para hospitales, transporte, recolección de residuos, estacionamiento y espacios culturales.
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En el sistema de salud, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas durante las 24 horas. En cambio, los consultorios externos, los vacunatorios, los CeSACs y los Centros de Diagnóstico Porteños estarán cerrados.
Las escuelas no tendrán actividad, mientras que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, las sedes comunales y el Registro Civil permanecerán cerrados. En este último caso, solo funcionará la guardia de defunciones, de 8 a 12.
Transporte, residuos y estacionamiento durante el feriado
La recolección de residuos funcionará de manera habitual. En tanto, el subte y el premetro prestarán servicio de 8 a 22, con los horarios específicos de cada línea disponibles en los canales oficiales de Emova.
El sistema Ecobici también estará operativo, con pases intensivos, recreativos y turísticos. Los peajes funcionarán con normalidad y tomarán como hora pico el esquema de fin de semana: de 11 a 15 en sentido a Provincia y de 17 a 21 en sentido al Centro.
En cuanto al estacionamiento, estará permitido dejar el auto sobre avenidas y calles donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia durante la jornada.
De todos modos, se mantendrán las restricciones en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a ciclovías, donde está prohibido estacionar las 24 horas. Las excepciones estarán señalizadas con cartelería.
Trámites, cementerios y emergencias
El Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca estará cerrado, aunque la pista de aprendizaje permanecerá abierta. Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular no atenderán y la Dirección General de Infracciones también estará cerrada.
En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, las inhumaciones y el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad se realizarán de 7.30 a 14. El último trámite se recibirá a las 13 y la última inhumación comenzará a las 13.30.
La Policía de la Ciudad, Bomberos, la línea de emergencias 911, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y la línea 103 mantendrán guardias activas durante las 24 horas.
Parques, museos y espacios culturales
Entre los espacios verdes, el Jardín Botánico Carlos Thays permanecerá cerrado. En cambio, estarán abiertos el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano.
Los museos de la Ciudad estarán abiertos, al igual que la Torre Monumental y el Planetario. Las bibliotecas públicas estarán cerradas, con excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y la Casa de la Lectura y Escritura.
Dentro de los espacios culturales dependientes del GCBA, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín estarán cerrados. Permanecerán abiertos la Casa de la Cultura, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón.
El Circuito de Espacios Culturales estará cerrado, salvo Chacra de los Remedios, que funcionará durante el feriado.