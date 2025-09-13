¿Dieron de baja tu PNC de ANSES? Esta es la forma de reclamar y volver a recibir el pago

El trámite debe iniciarse dentro de los 60 días desde la notificación y puede gestionarse online en "mi ANSES" o de manera presencial en una oficina.

Con el fin de mitigar los efectos de la inflación, ANSES entrega un bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares de las PNC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con su calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año. Sin embargo, en las últimas semanas, varios de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) se encontraron con la sorpresiva noticia de que ya no percibían su prestación habitual.

Estas ayudas económicas, que acompañan a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional, pueden ser dadas de baja por diferentes motivos, lo que genera gran preocupación entre los beneficiarios. La entrega depende de la entidad y de evaluaciones que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que lleva adelante auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y médicos.

Sin embargo, cuando este beneficio es cancelado, existe un procedimiento formal para reclamar y solicitar su reactivación. A continuación, conocé los detalles.

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral: para acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

para acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. Pensión No Contributiva por Vejez: para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud.

¿Por qué dieron de baja mi pensión?

Las bajas de las PNC suelen estar vinculadas a auditorías que realiza ANDIS en coordinación con ANSES. Estos controles tienen como objetivo garantizar que el beneficio se otorgue únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Así, entre los motivos más habituales que pueden derivar en la suspensión del pago se encuentran:

No haber asistido al turno médico o administrativo citado por ANDIS.

citado por ANDIS. No presentar en tiempo y forma la documentación requerida para renovar el beneficio.

para renovar el beneficio. Falta de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en el caso de las pensiones por Invalidez.

vigente, en el caso de las pensiones por Invalidez. Incumplimiento de criterios socioeconómicos que justifican su continuidad.

Para saber si la prestación fue cancelada, es recomendable ingresar a la plataforma oficial "mi ANSES" y consultar el recibo mensual de haberes, donde figura la resolución que indica la terminación del beneficio y la fecha de notificación. En caso de dudas, también podés concurrir a una oficina de atención presencial del organismo.

ANSES.jpg

Cómo reclamar la PNC de ANSES, paso a paso

Cuando ANSES da de baja una PNC, el titular o su apoderado tienen derecho a presentar un reclamo administrativo para solicitar la revisión de la medida. Este trámite debe iniciarse dentro de los 60 días desde que se notificó la baja:

Ingresá a "mi ANSES" con tu CUIL y Clave de Seguridad Social para revisar la notificación y resolución que puso fin al beneficio y su fecha. También, podés hacerlo en una oficina presencial de la entidad. Reuní la documentación que respalde tu situación: certificado médico actualizado, estudios, CUD vigente, constancias socioeconómicas y cualquier otro comprobante que justifique la continuidad del beneficio. Redactá una nota de reclamo. Debe presentarse por escrito, estar firmada por el titular o su representante legal, e indicar con claridad qué resolución se compromete. Es importante explicar los motivos por los cuales considerás que la baja fue incorrecta. Para presentar el recurso ante ANSES, podés cargar la nota y la documentación de manera digital a través de "mi ANSES" o entregarlas personalmente en una sucursal. Recordá guardar el número de expediente para hacer el seguimiento.

Monto de la PNC de ANSES en septiembre 2025

Con la nueva actualización, las pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

A través del Decreto 613/2025, publicado en el Boletín Oficial, la entidad confirmó la entrega del bono de ingresos adicional. De esta manera, el monto de la PNC por Invalidez y Vejez alcanzará los $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del extra); mientras que, la de Madre de 7 Hijos los $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)