Distinguen a científicos argentinos y extranjeros con los Premios RAÍCES y LELOIR

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología oficializó la Resolución 292/2025 que reconoce a los ganadores de los Premios RAÍCES y LELOIR, destinados a investigadores que fortalecen la cooperación científica con Argentina.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología oficializó este martes la Resolución 292/2025 , mediante la cual felicitó a los científicos galardonados en la edición 2024 de los Premios a la Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación RAÍCES y LELOIR .

El jurado designó el 30 de mayo de 2025 a nueve ganadores del Premio RAÍCES y tres del Premio LELOIR , tras evaluar las recomendaciones de las comisiones evaluadoras.

Los Premios RAÍCES reconocen a investigadores argentinos residentes en el exterior que hayan contribuido a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país. En tanto, los Premios LELOIR distinguen a científicos extranjeros que promueven la cooperación y la innovación conjunta con Argentina.

El Programa RAÍCES es considerado una política de Estado y tiene por objetivo fomentar la vinculación con investigadores argentinos en el exterior, promover la permanencia en el país y facilitar el retorno de quienes deseen continuar su labor científica en Argentina.

La edición 2024 de los Premios fue aprobada mediante la Resolución Nº RESOL-2025-1-APN-VGE#JGM. Hasta el 15 de marzo de 2025 se recibieron 34 candidaturas : 29 para el Premio RAÍCES y 5 para el Premio LELOIR .

El jurado estuvo integrado por Darío Leandro Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología; Daniel Salamone, presidente del CONICET; y José María Kenny, coordinador emérito de la Red de Científicos Argentinos en Italia.

Luego del análisis de las postulaciones, se decidió otorgar dos Premios RAÍCES por cada área de conocimiento, valorando tanto el aporte al desarrollo científico del país como la calidad académica de los candidatos.

Ganadores por área de conocimiento

Ciencias Exactas y Naturales

RAÍCES: Ángela Danil de Namor (Reino Unido)

RAÍCES: Carlos Oscar Lousto (Estados Unidos)

LELOIR: Enrico Gratton (Estados Unidos)

Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales

RAÍCES: Marcelo Enrique Conti (Italia)

RAÍCES: Andrés Fabián Lasagni (Alemania)

LELOIR: Manfred Reinhard Strecker (Alemania)

Ciencias Biológicas y de la Salud

RAÍCES: Adrián Marco Baranchuk (Canadá)

RAÍCES: Erika Geraldina Spaich (Dinamarca)

RAÍCES Extraordinario: Silvana Lorena Della Penna (Australia)

Ciencias Sociales y Humanidades

RAÍCES: Anabel Ivana Marín (Reino Unido)

RAÍCES: Viviana Zelizer (Estados Unidos)

LELOIR: Hans-Jürgen Burchardt (Alemania)

Trayectorias destacadas

Entre los premiados se encuentran figuras con reconocida trayectoria internacional. La química Ángela Danil de Namor, profesora emérita en la Universidad de Surrey, mantiene una activa colaboración con el sistema científico argentino, el astrofísico Carlos Lousto, miembro fundador del grupo PUMA, impulsó la restauración de radiotelescopios del Instituto Argentino de Radioastronomía, y el geólogo alemán Manfred Strecker fue distinguido por más de cuatro décadas de cooperación científica con el país.

Asimismo, la argentina Silvana Della Penna recibió un Premio RAÍCES Extraordinario por su rol como fundadora y coordinadora de las Redes de Científicos Argentinos en Países Bajos y Australia, reconocimiento otorgado por su compromiso sostenido con la comunidad científica nacional en el exterior.