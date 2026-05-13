Un grupo de estudiantes argentinos creó un cohete supersónico y buscará romper la barrera del sonido

Será la tercera participación consecutiva en la competencia de cohetería. La invención se denomina "Aconcagua".

Un equipo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) participará por tercer año consecutivo de la International Rocket Engineering Competition (IREC) , considerada una de las competencias universitarias de cohetería más importantes del mundo.

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La edición 2026 del certamen se llevará adelante entre el 15 y el 20 de junio en el estado de Texas, Estados Unidos , y contará con la presencia de universidades y equipos especializados de distintos países.

Para esta nueva participación internacional, el grupo argentino diseñó un cohete supersónico denominado “Aconcagua” , con el que intentará alcanzar un objetivo inédito para la ingeniería universitaria nacional: superar por primera vez la barrera del sonido.

El equipo del ITBA que diseñó el cohete.

El equipo competirá dentro de la categoría 30k COTS , destinada a vehículos capaces de alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a unos 10 kilómetros .

El proyecto también buscará superar una velocidad estimada de Mach 2, es decir, duplicar la velocidad del sonido.

En caso de lograrlo, el ITBA Rocketry Team se convertirá en el primer equipo universitario argentino de cohetería en romper la barrera supersónica dentro de una competencia internacional.

Más de 60 estudiantes participan del desarrollo

El proyecto está integrado por más de 60 estudiantes de distintas carreras vinculadas a la ingeniería y la tecnología.

Dentro del equipo participan alumnos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Bioingeniería y la Licenciatura en Analítica.

La iniciativa funciona bajo la coordinación de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad del ITBA.

Cómo se construyó el cohete “Aconcagua”

Los estudiantes trabajaron en múltiples áreas técnicas relacionadas con el diseño y fabricación del vehículo aeroespacial.

Entre las tareas desarrolladas se encuentran la construcción de aeroestructuras, simulaciones aerodinámicas, sistemas de recuperación, aviónica, integración electrónica, diseño de payloads, materiales compuestos y análisis mediante simulación FEM.

Además, el desarrollo incluyó pruebas de validación de componentes, simulaciones de trayectoria y ensayos técnicos destinados a garantizar el funcionamiento del cohete durante el vuelo.

Para la temporada 2025-2026, el grupo se planteó dos metas centrales: alcanzar un apogeo de 10 kilómetros y romper la barrera del sonido.

Ambos objetivos representarían hitos inéditos para una agrupación universitaria argentina vinculada a la cohetería experimental.

El salto técnico también quedó reflejado en la categoría elegida para competir este año. Hasta ahora, el equipo había participado en la división 10k COTS, orientada a vuelos considerablemente más bajos.

Con el nuevo desafío, el ITBA Rocketry Team triplicará la altitud objetivo respecto de sus experiencias anteriores.

La evolución del equipo del ITBA

El grupo nació en 2022 como un proyecto estudiantil enfocado en posicionar a la Argentina dentro del ámbito aeroespacial universitario internacional.

Su primera participación en la IREC ocurrió en 2023, cuando compitió con el cohete Theros I dentro de la categoría 10k COTS.

En la edición 2024, el equipo logró ubicarse en el puesto 42° de su categoría y alcanzó el lugar 62° en el ranking general entre 143 equipos participantes.

Además, ese mismo año consiguió ingresar entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción, consolidando su presencia dentro del circuito internacional de ingeniería aeroespacial universitaria.

En 2025 volvió a competir en la misma categoría y ahora afrontará el desafío más ambicioso desde la creación del proyecto.

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires es una de las universidades argentinas más especializadas en áreas de ingeniería, tecnología y negocios.

La institución mantiene un fuerte enfoque en investigación científica, innovación tecnológica y desarrollo aplicado, áreas que impulsaron proyectos estudiantiles de alto nivel técnico como el ITBA Rocketry Team.