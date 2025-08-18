Dolor de espalda al manejar en auto: el truco poco conocido para viajes largos y cuidar la salud







La comodidad al volante no es un lujo: puede marcar la diferencia en la prevención de molestias, especialmente en esa parte del cuerpo, un mal frecuente en viajes largos.

Una correcta posición al manejar puede prevenir problemas de salud Freepik.

En los últimos años, los autos no sólo mejoraron en seguridad, sino también en confort, un aspecto que influye directamente en la salud de los ocupantes. La comodidad al volante no es un lujo: puede marcar la diferencia en la prevención de dolores, especialmente de espalda, un mal frecuente en viajes largos.

La Sociedad Española de la Columna Vertebral recomienda cuidar la postura incluso antes de viajar, al levantar bolsos o cargar equipaje, y realizar ejercicios de movilidad antes de manejar. Ya en ruta, sugieren detenerse cada dos horas, caminar y estirar durante 15 minutos para aliviar la tensión muscular y favorecer la circulación.

Dolor de espalda al manejar: el truco poco conocido para viajes largos Al conducir, un soporte lumbar (desde una almohada pequeña hasta una toalla enrollada) ayuda a mantener la curvatura natural de la columna y a prevenir molestias. También es clave mantener la espalda recta contra el respaldo, con rodillas y caderas formando un ángulo de 90°, evitando deslizarse en el asiento con el paso de los kilómetros.

Por su parte, el portal especializado Spine-health aconseja viajar con bolsillos vacíos, ropa cómoda y mantener unos 25 cm de distancia del volante. Además, señala que las irregularidades del camino, como baches o ripio, pueden intensificar el dolor lumbar.

manejar.jpg Al conducir, un soporte lumbar (desde una almohada pequeña hasta una toalla enrollada) ayuda a mantener la curvatura natural de la columna y a prevenir molestias. Freepik. Cuando el auto lo permite, el uso del asiento calefaccionado se presenta como un aliado: relaja los músculos lumbares, mejora la circulación y ayuda a reducir tensiones, sobre todo en viajes largos y climas fríos.

