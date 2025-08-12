Los autos importados más vendidos en la Argentina son brasileños: ranking y precios







El mercado automotor argentino muestra un cambio notable en su estructura de ventas. Según datos oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA), durante los primeros siete meses de 2025, el 58% de los autos y vehículos comerciales livianos vendidos en el país fueron importados, mientras que la producción nacional representó el 42% restante.

Este giro responde en gran parte a la puesta en marcha del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones Automotrices (SIRA) en enero de este año, que eliminó la necesidad de permisos previos para la importación de vehículos. En solo medio año, esta medida provocó que la participación de autos nacionales bajara del 75% al 55%, una tendencia que siguió profundizándose hasta el actual predominio de los vehículos importados en el mercado local.

Un punto importante a aclarar es que muchos usuarios suelen considerar “autos nacionales” a aquellos fabricados dentro del bloque Mercosur (que incluye países como Brasil, Uruguay, Colombia y México) debido a que ingresan al país sin pagar aranceles de importación. Por eso, cuando se analiza el ranking de autos importados más vendidos en la Argentina durante 2025, domina una fuerte presencia de modelos procedentes mayoritariamente de Brasil.

Los más vendidos del año: modelos importados que lideran el mercado argentino Toyota Yaris El Yaris es el auto importado más elegido en el país, con 19.188 patentamientos en lo que va del año, un promedio mensual de 2.741 unidades. Proveniente de Brasil, sus versiones tienen precios que van desde $26.721.000 hasta $31.921.000. Este modelo representa el 5,2% del mercado total y casi un tercio de las ventas de Toyota en Argentina.

Volkswagen Polo Con un volumen de 14.400 unidades, el Polo es el segundo modelo importado más vendido, también originario de Brasil. Su precio oscila entre $30.909.600 y $38.844.700, y representa el 3,9% del mercado nacional y el 25% de las ventas de Volkswagen.

Toyota Corolla Cross El Corolla Cross, el SUV más vendido del segmento importado, combina versiones nafteras y híbridas. Se vendieron 12.149 unidades entre enero y julio, con un precio que va de $42.476.000 a $52.330.000, equivalentes al 3,3% del mercado y el 20% de las ventas de Toyota.

Chevrolet Onix Este modelo, disponible en dos versiones (hatch y sedán) con motor turbo 1.0, alcanzó las 8.292 unidades vendidas, el 2,3% del mercado local y el 30% de los Chevrolet comercializados. Sus precios van de $25.560.900 a $31.287.900.

Chevrolet Onix.jpg El Onix, disponible en dos versiones (hatch y sedán) con motor turbo 1.0, alcanzó las 8.292 unidades vendidas, el 2,3% del mercado local y el 30% de los Chevrolet comercializados. Sus precios van de $25.560.900 a $31.287.900. Renault Kardian Lanzado a mediados de 2024 desde Brasil, el Kardian se posicionó rápidamente como el Renault más vendido con 7.659 unidades, representando el 2,1% del mercado y el 20% del total de Renault vendidos.

Renault Kwid Con un precio accesible de $20.990.000, el Kwid vendió 7.508 unidades, el 2% del mercado, siendo uno de los más populares en la categoría de autos pequeños.

Volkswagen T-Cross El SUV T-Cross alcanzó las 7.292 unidades vendidas, el 2% del mercado y el 12% de Volkswagen, con precios entre $40.136.000 y $51.650.150.

Volkswagen Nivus Con 7.114 unidades comercializadas, el Nivus se mantiene cerca del T-Cross, con precios entre $34.434.250 y $42.715.400.

Ford Territory Importado desde China, el Territory fue el modelo extrazona más vendido, con 6.990 unidades y precios que van de $42.534.000 a $50.301.000, representando el 1,9% del mercado.

Jeep Compass Producido en Brasil, el Compass cerró con 6.956 unidades, el 1,9% del mercado y casi la mitad de las ventas de Jeep en Argentina, con precios entre u$s38.600 y u$s51.000.

