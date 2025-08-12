¡Cuidado! Este es el nuevo requisito por el que podés desaprobar la VTV en caso de no cumplirlo







Conocé qué elementos se controlan en este trámite obligatorio, incluido uno fundamental que le impedirá circular en ruta si está en mal estado.

Con la VTV los conductores podrán controlar el estado mecánico de sus vehículos. elDiarioAR

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que los dueños de vehículos deben realizar periódicamente para observar el estado mecánico y de emisión de gases de los mismos. Para poder aprobarlo, se analizan diversos elementos de los autos, pero recientemente se incorporó un nuevo requisito fundamental.

En caso de no aprobar la VTV, los conductores tendrán hasta 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas y rehacer la verificación en la misma planta en la que se realizó la original. Hasta entonces, el vehículo no podrá circular por la calle con el objetivo de preservar la seguridad vial.

VTV: Cuál es el nuevo requisito para no desaprobarla parabrisas 1.jpeg Algunos conductores no tienen en cuenta el parabrisas a la hora de controlar el estado del vehículo antes de realizar la VTV. Según la Secretaría de Transporte, tanto este como la luneta deben permitir una visión correcta y sin deformaciones, ni elementos adheridos o pintados que no sean los reglamentarios. Además, no debe poseer roturas ni rajaduras.

Otros requisitos fundamentales para aprobar la VTV VTV CABA.jpg Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Además del parabrisas, los conductores deberán procurar que otros elementos de su vehículo estén en perfecto estado. Estos son:

Emisión de gases.

Emisión de ruidos.

Sistema de dirección y tren delantero.

Sistema de frenos.

Sistema de suspensión.

Chasis.

Neumáticos.

Llantas.

Luces reglamentarias.

Seguridad y emergencia.

Documentación del vehículo.