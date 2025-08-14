¡Atención conductores! La multa por cometer esta peligrosa infracción puede costarte más de 1 millón de pesos en agosto 2025







El cruce indebido en pasos ferroviarios figura entre las sanciones más severas y peligrosas, y su valor aumentó con la última actualización de tarifas.

Evadir una señal de tren es considerada una infracción de alto riesgo por los accidentes fatales que puede ocasionar.

En Argentina, las multas de tránsito son una de las herramientas más importantes para garantizar el cumplimiento de las normas viales establecidas en Ley Nacional N°24.449. Estas sanciones tienen como finalidad principal promover la seguridad en calles y rutas, penalizando a quienes adoptan comportamientos imprudentes al volante.

El valor de cada infracción se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo precio equivale al de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este sistema hace que los montos se actualicen de manera automática cada vez que sube el combustible.

En la ciudad porteña, las infracciones se miden, detectan y gestionan a través de un sistema de monitoreo y control policial que incluye cámaras de seguridad, radares, alcoholímetros y denuncias. Y con el nuevo aumento de los valores de las multas, las faltas graves como cruzar con una barrera baja pueden implicar sanciones que superan ampliamente el millón de pesos en agosto 2025.

Multa autos ¿Por qué es tan cara la multa por pasar una barrera baja? Ignorar una barrera baja no es una simple falta administrativa, es una acción que expone al conductor, a sus acompañantes y a terceros a un riesgo de accidente ferroviario de consecuencias fatales. Estas señales, ya sean automáticas o manuales, indican la inminente llegada de un tren, y su función es impedir el paso de cualquier vehículo o peatón hasta que el cruce esté despejado y seguro.

barreras de trenes.webp Por esta razón, el gobierno porteño considera la conducta como una falta gravísima y la sanciona con un valor ejemplar: los valores comienzan en $252.080 y pueden escalar hasta $1.260.600. Así, la medida también busca generar un fuerte impacto preventivo en toda la comunidad, reforzando el mensaje de que el respeto por las indicaciones no es opcional, sino una obligación para preservar vidas.

Valores de las multas en agosto 2025 Montos de las multas en CABA Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: desde $252.080 hasta $2.520.800.

Conducir alcoholizado: quienes registren entre 0,5 g/l y 1 g/l de alcohol en sangre la multa oscila entre $94.530 y $630.200. Para los casos donde superen 1 g/l, pueden llegar hasta $1.260.400.

Circular en contramano o por la banquina: entre $279.600 y $1.398.000.

Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600 .

. Tapar la patente: $630.200.

Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.

Obstruir rampas para discapacitados: $189.600.

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040.

Obstruir carriles exclusivos: $94.530.

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020.

Mal estacionamiento: $63.020.

No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020.

No tener la VTV: $63.020.

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114. Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $215.250 y $1.435.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $287.000 y $1.435.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $283.200 y $1.435.000.

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

No utilizar el cinturón de seguridad (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Circular sin VTV (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

