El gesto solidario de los All Blacks en Buenos Aires: ayudaron a levantar un auto en el centro







Tres de los integrantes de la selección de rugby de Nueva Zelanda, que se encuentran en el país para enfrentar a Los Pumas, resolvieron un incidente de tránsito.

Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda, ayudaron a levantar un auto estancado en la Ciudad de Buenos Aires.

Integrantes de All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, ayudaron a liberar una camioneta atascada en un bolardo en Buenos Aires. El equipo se encuentra en la capital argentina para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los neozelandeses se encuentran en el país para enfrentarse dos veces a Los Pumas por el Rugby Championship. El primer partido entre los dos seleccionados se jugará este sábado, a las 16.10, en el Mario Alberto Kempes cordobés. El sábado siguiente, habrá desquite en el Amalfitani porteño.

El peculiar hecho se desarrolló en una transitada calle del centro porteño, donde los jugadores caminaban vestidos con la indumentaria de su selección, cuando una camioneta terminó con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda.

En ese momento, uno de los integrantes del plantel neozelandés se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Con ese movimiento coordinado, levantaron el vehículo y pudieron sacarlo de la engorrosa situación.

Seleccion rugby Nueva Zelanda Los jugadores sacaron la camioneta que estaba con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos. No es la primera vez que sucede algo de estas características con los All Blacks, ya que hace dos años, en Francia, corrieron entre todos una camioneta que estaba bloqueando el camino del micro que los trasladaba.

La visita de los All Blacks a La Bombonera En su estadía en la capital nacional, el equipo reconocido mundialmente tanto por su destreza deportiva como por su tradicional haka aprovecharon para visitar la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde presenciaron el empate 1-1 entre Boca y Racing, y para recorrer las calles porteñas. En el mítico estadio se encontraban figuras tales como Rieko Ioane, Leroy Carter, Timoci Tavatavanawai, Brodie McAlister, Cortez Ratima, Sevu Reece, DuPlessis Ariu Kirifi, Vita Mafileo, Billy Proctor, Giorgio Bower, Damian McKenzie, Tupou Vaai, Samipeni Finau, Emoni Narawa, Scott Barrett y Beauden Barrett. Tras la visita, el entrenador neozelandés, Scott Robertson, le dedico unas palabras a la experiencia vivida: “El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la companía de la gente y de cantar. Simplemente los fanáticos siguieron cantando durante tres horas. La energía y el ritmo eran simplemente increíbles, y estábamos tarareando. Fue una gran experiencia”, All Blacks en Boca Los All Blacks en La Bombonera.