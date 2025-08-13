La Ciudad de Buenos Aires ya ofrece la licencia de conducir digital, una herramienta que permite a los ciudadanos gestionar trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de asistir presencialmente a los Centros de Emisión. La medida busca simplificar y agilizar procesos que antes resultaban lentos, y cientos de conductores ya utilizan la plataforma para renovar sus carnets de manera rápida y segura.
Licencia de conducir digital: cómo renovar el registro 100% online
El sistema digital facilita distintos procedimientos, como la renovación del carnet, evitando filas y desplazamientos innecesarios. Además, mantiene la misma validez legal que el documento físico y se complementa con la entrega del carnet tradicional una vez completados todos los requisitos.
Tipos de licencias y categorías
En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Habilitación a Conductores administra los carnets digitales y clasifica las licencias de la siguiente manera:
Particulares (A, B y G): motos, autos y camionetas.
Profesionales (C, D y E): transporte de pasajeros, carga y maquinaria.
Clase F: destinada a conductores con discapacidad.
Licencia interjurisdiccional: habilita a circular por todo el país.
Cómo renovar tu licencia en agosto de 2025
El proceso es principalmente digital, aunque requiere algunos pasos presenciales:
Completar el formulario en la web oficial y generar la Boleta Única de Ingresos (BUI).
Abonar la boleta y reservar turno en una sede habilitada.
Realizar la evaluación psicofísica correspondiente.
Retirar el carnet físico y digital si se aprueba el examen.
Se puede iniciar la renovación antes del vencimiento o hasta 12 meses después. Para licencias B1 hay 19 sedes disponibles; quienes tramitan licencias de moto o profesionales deben acudir a Av. Coronel Roca 5252.
Vigencia según edad y categoría
Particulares: 16-39 años: 10 años; 40-49: 6 años; 50-69: 4 años; 70 o más: cada 2 años.
Profesionales: hasta 70 años: 5 años; mayores de 70: 2 años, con controles más estrictos.
Pruebas prácticas y nuevas tecnologías
Los exámenes incorporan equipos modernos para mayor seguridad:
Clase B1: prueba en calle con autos de doble comando, cámaras y sensores.
Motos: circuito actualizado en Av. Roca con controles más exhaustivos.
Además, el chatbot Boti ofrece asistencia paso a paso vía WhatsApp al (11) 5050-0147.
Requisito obligatorio desde agosto 2025
La Licencia Nacional de Conducir ahora exige aprobar el examen psicofísico, evaluando las condiciones físicas y mentales del conductor:
Revisión médica general (movilidad, destreza, enfermedades).
Test visual (campimetría, encandilamiento, visión binocular).
Evaluación auditiva (barrido tonal).
Examen psicológico (atención, coordinación, personalidad).
En provincias adheridas, el examen es digital y realizado únicamente por profesionales habilitados por la ANSV.
Quiénes no podrán renovar la licencia
No podrán renovar quienes presenten:
Multas impagas o sanciones activas.
Inhabilitaciones judiciales vigentes.
Más de 70 años sin renovación anual.
Antecedentes de alcoholemia positiva, exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo.
Infracciones graves como conductor principiante.
Examen psicofísico desaprobado.
En estos casos, el trámite será presencial e incluirá exámenes teóricos y prácticos.
