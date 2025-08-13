SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de agosto 2025 - 12:43

Licencia de conducir digital: cómo renovar el registro 100% online

La medida busca simplificar y agilizar procesos que antes resultaban lentos, y cientos de conductores ya utilizan la plataforma para renovar sus carnets de manera rápida y segura.

Ya se ofrece la licencia de conducir digital

Ya se ofrece la licencia de conducir digital

La Ciudad de Buenos Aires ya ofrece la licencia de conducir digital, una herramienta que permite a los ciudadanos gestionar trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de asistir presencialmente a los Centros de Emisión. La medida busca simplificar y agilizar procesos que antes resultaban lentos, y cientos de conductores ya utilizan la plataforma para renovar sus carnets de manera rápida y segura.

El sistema digital facilita distintos procedimientos, como la renovación del carnet, evitando filas y desplazamientos innecesarios. Además, mantiene la misma validez legal que el documento físico y se complementa con la entrega del carnet tradicional una vez completados todos los requisitos.

Informate más

Tipos de licencias y categorías

En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Habilitación a Conductores administra los carnets digitales y clasifica las licencias de la siguiente manera:

  • Particulares (A, B y G): motos, autos y camionetas.

  • Profesionales (C, D y E): transporte de pasajeros, carga y maquinaria.

  • Clase F: destinada a conductores con discapacidad.

  • Licencia interjurisdiccional: habilita a circular por todo el país.

Cómo renovar tu licencia en agosto de 2025

El proceso es principalmente digital, aunque requiere algunos pasos presenciales:

  • Completar el formulario en la web oficial y generar la Boleta Única de Ingresos (BUI).

  • Abonar la boleta y reservar turno en una sede habilitada.

  • Realizar la evaluación psicofísica correspondiente.

  • Retirar el carnet físico y digital si se aprueba el examen.

Se puede iniciar la renovación antes del vencimiento o hasta 12 meses después. Para licencias B1 hay 19 sedes disponibles; quienes tramitan licencias de moto o profesionales deben acudir a Av. Coronel Roca 5252.

Vigencia según edad y categoría

  • Particulares: 16-39 años: 10 años; 40-49: 6 años; 50-69: 4 años; 70 o más: cada 2 años.

  • Profesionales: hasta 70 años: 5 años; mayores de 70: 2 años, con controles más estrictos.

Pruebas prácticas y nuevas tecnologías

Los exámenes incorporan equipos modernos para mayor seguridad:

  • Clase B1: prueba en calle con autos de doble comando, cámaras y sensores.

  • Motos: circuito actualizado en Av. Roca con controles más exhaustivos.

Además, el chatbot Boti ofrece asistencia paso a paso vía WhatsApp al (11) 5050-0147.

Licencia nacional de conducir.jpg
En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Habilitación a Conductores administra los carnets digitales y clasifica las licencias.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Habilitación a Conductores administra los carnets digitales y clasifica las licencias.

Requisito obligatorio desde agosto 2025

La Licencia Nacional de Conducir ahora exige aprobar el examen psicofísico, evaluando las condiciones físicas y mentales del conductor:

  • Revisión médica general (movilidad, destreza, enfermedades).

  • Test visual (campimetría, encandilamiento, visión binocular).

  • Evaluación auditiva (barrido tonal).

  • Examen psicológico (atención, coordinación, personalidad).

En provincias adheridas, el examen es digital y realizado únicamente por profesionales habilitados por la ANSV.

Quiénes no podrán renovar la licencia

No podrán renovar quienes presenten:

  • Multas impagas o sanciones activas.

  • Inhabilitaciones judiciales vigentes.

  • Más de 70 años sin renovación anual.

  • Antecedentes de alcoholemia positiva, exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo.

  • Infracciones graves como conductor principiante.

  • Examen psicofísico desaprobado.

En estos casos, el trámite será presencial e incluirá exámenes teóricos y prácticos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias