Licencia de conducir digital: cómo renovar el registro 100% online

La medida busca simplificar y agilizar procesos que antes resultaban lentos, y cientos de conductores ya utilizan la plataforma para renovar sus carnets de manera rápida y segura.

La Ciudad de Buenos Aires ya ofrece la licencia de conducir digital, una herramienta que permite a los ciudadanos gestionar trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de asistir presencialmente a los Centros de Emisión. La medida busca simplificar y agilizar procesos que antes resultaban lentos, y cientos de conductores ya utilizan la plataforma para renovar sus carnets de manera rápida y segura.

El sistema digital facilita distintos procedimientos, como la renovación del carnet, evitando filas y desplazamientos innecesarios. Además, mantiene la misma validez legal que el documento físico y se complementa con la entrega del carnet tradicional una vez completados todos los requisitos.

Tipos de licencias y categorías En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Habilitación a Conductores administra los carnets digitales y clasifica las licencias de la siguiente manera:

Particulares (A, B y G): motos, autos y camionetas.

Profesionales (C, D y E): transporte de pasajeros, carga y maquinaria.

Clase F: destinada a conductores con discapacidad.

Licencia interjurisdiccional: habilita a circular por todo el país.

Cómo renovar tu licencia en agosto de 2025 El proceso es principalmente digital, aunque requiere algunos pasos presenciales:

Completar el formulario en la web oficial y generar la Boleta Única de Ingresos (BUI).

Abonar la boleta y reservar turno en una sede habilitada.

Realizar la evaluación psicofísica correspondiente.

Retirar el carnet físico y digital si se aprueba el examen. Se puede iniciar la renovación antes del vencimiento o hasta 12 meses después. Para licencias B1 hay 19 sedes disponibles; quienes tramitan licencias de moto o profesionales deben acudir a Av. Coronel Roca 5252. Vigencia según edad y categoría Particulares: 16-39 años: 10 años; 40-49: 6 años; 50-69: 4 años; 70 o más: cada 2 años.

Profesionales: hasta 70 años: 5 años; mayores de 70: 2 años, con controles más estrictos. Pruebas prácticas y nuevas tecnologías Los exámenes incorporan equipos modernos para mayor seguridad: Clase B1: prueba en calle con autos de doble comando, cámaras y sensores.

Motos: circuito actualizado en Av. Roca con controles más exhaustivos. Además, el chatbot Boti ofrece asistencia paso a paso vía WhatsApp al (11) 5050-0147. Licencia nacional de conducir.jpg En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Habilitación a Conductores administra los carnets digitales y clasifica las licencias. Requisito obligatorio desde agosto 2025 La Licencia Nacional de Conducir ahora exige aprobar el examen psicofísico, evaluando las condiciones físicas y mentales del conductor: Revisión médica general (movilidad, destreza, enfermedades).

Test visual (campimetría, encandilamiento, visión binocular).

Evaluación auditiva (barrido tonal).

Examen psicológico (atención, coordinación, personalidad). En provincias adheridas, el examen es digital y realizado únicamente por profesionales habilitados por la ANSV. Quiénes no podrán renovar la licencia No podrán renovar quienes presenten: Multas impagas o sanciones activas.

Inhabilitaciones judiciales vigentes.

Más de 70 años sin renovación anual.

Antecedentes de alcoholemia positiva, exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo.

Infracciones graves como conductor principiante.

Examen psicofísico desaprobado. En estos casos, el trámite será presencial e incluirá exámenes teóricos y prácticos.

