Dos escuelas argentinas compiten por el premio a las mejores escuelas del mundo

Dos inspiradoras escuelas argentinas fueron incluidas en la lista Top 10 de escuelas preseleccionadas para los World’s Best School Prizes que premian con 250.000 dólares a las mejores escuelas del mundo. Los cinco Premios World’s Best School Prizes, fundados el año pasado por T4 Education en colaboración con Accenture, American Express, Yayasan Hasanah y la Fundación Lemann, son los premios educativos más prestigiosos del mundo.

La Escuela Secundaria Pdte. Domingo F. Sarmiento dependiente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), ubicada en Junín, provincia de Buenos Aires, que ha logrado un impacto positivo en sus estudiantes y en su comunidad en general a través de su programa de Educación Ambiental, ha sido incluida en la lista de las 10 escuelas preseleccionadas para el World’s Best School Prize for Environmental Action (Acción Ambiental).

La Escuela Técnica Roberto Rocca , del Grupo Techint, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, que ha llevado a cabo una transformación de sus espacios y los procesos de aprendizaje de sus estudiantes para prepararlos mejor para los desafíos de la denominada Cuarta Revolución Industrial, ha sido incluida en la lista de las 10 escuelas preseleccionadas para el World’s Best School Prize for Innovation (Innovación).

Los cinco World’s Best School Prizes - Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables - celebran a las escuelas de todo el mundo por el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la próxima generación y por su enorme contribución al progreso de la sociedad, especialmente a raíz del COVID. Los premios se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y creando un impacto positivo en sus comunidades.

Vikas Pota, Fundador de T4 Education y de los World’s Best School Prizes, dijo: "Las escuelas preseleccionadas para los World’s Best School Prizes, sin importar dónde se encuentren o qué enseñen, tienen una cosa en común: todas tienen una fuerte cultura escolar. Sus líderes saben cómo atraer y motivar a educadores excepcionales, inspirar el cambio y construir entornos con excelentes condiciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje.”

"Felicito a la Escuela Secundaria Pdte. Domingo F. Sarmiento y a la Escuela Técnica Roberto Rocca por ser incluídas en las listas de las escuelas preseleccionadas en el Top 10 de los World’s Best School Prizes 2023. Las escuelas de todo el mundo aprenderán de la historia y el trabajo de estas instituciones argentinas pioneras y la cultura que han promovido".

Jill Huntley, Managing Director – Global Corporate Citizenship, de Accenture, dijo: "Felicitaciones a la Escuela Secundaria Pdte. Domingo F. Sarmiento por su inclusión en el Top 10 para el World’s Best School Prize for Environmental Action 2023. Docentes de todo el mundo se inspirarán con el ejemplo de esta destacada escuela argentina, cuyo trabajo inspirador demuestra cual es el camino hacia un mejor futuro".

"Accenture se enorgullece de colaborar con T4 Education en el World’s Best School Prize for Environmental Action, que celebra los increíbles esfuerzos de las escuelas para capacitar a la próxima generación en el uso de las nuevas tecnologías y prácticas innovadoras para abordar los problemas globales de sostenibilidad que nos afectan a todos".

Esteban Bullrich, exministro de Educación y ex senador Nacional de la Argentina, y miembro del jurado de los World’s Best School Prizes, dijo: “Felicitaciones a estas dos escuelas argentinas por haber sido preseleccionadas en el Top 10 para los World’s Best School Prizes. Son dos escuelas ejemplares porque entienden y demuestran que su trabajo y su compromiso es con su comunidad. Si más escuelas observan y replican el trabajo de estas dos instituciones, seguramente estaremos dando un paso enorme hacia la reforma que nuestro sistema educativo necesita para verdaderamente poner a la educación en el siglo XXI.”

Sobre las escuelas

La Escuela Secundaria Pdte. Domingo F. Sarmiento dependiente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), ubicada en Junín, provincia de Buenos Aires, ha logrado un impacto positivo en sus estudiantes y en su comunidad en general a través de su programa de Educación Ambiental. En el marco de la aprobación de la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental, la escuela se propuso trabajar en el cuidado del medio ambiente, creando conciencia sobre el entorno y su impacto en la sociedad, fomentando la participación ciudadana y reconociendo el derecho a un ambiente saludable y sustentable.

Para asegurarse de que el programa no se limitara sólo a la enseñanza en el aula, la escuela desarrolló varios ejes de trabajo, incluyendo un proyecto interinstitucional llamado Ecoideas, que generó el compromiso de la comunidad en el cuidado del medio ambiente. La escuela también se unió al Proyecto de Extensión Universitaria Huellitas con el objetivo de promover los derechos de los animales y fomentar la empatía y el apoyo hacia los animales domésticos y callejeros. El proyecto tuvo como objetivo educar a los estudiantes y generar actitudes y comportamientos positivos hacia el bienestar animal.

La escuela también llevó a cabo un proyecto de investigación centrado en la fitorremediación para evaluar los niveles de contaminación por metales pesados en diversos cuerpos de agua.

El enfoque integral de la Escuela Secundaria Pdte. Domingo F. Sarmiento en la Educación Ambiental ha tenido un impacto significativo, generando cambios en el comportamiento y las actitudes de los estudiantes hacia el medio ambiente. Esto ha inspirado el cuidado ambiental no sólo entre los estudiantes, sino que también ha hecho eco en sus familias, revirtiendo la actitud negativa hacia el reciclaje en la comunidad y fomentando el sentimiento de pertenencia y orgullo por el logro de acciones ambientales positivas. Como resultado, la escuela ha inspirado a la comunidad en general a seguir su ejemplo en la promoción del cuidado ambiental.

“Nuestra Escuela Secundaria Presidente Domingo F Sarmiento es protagonista de un nuevo logro que marcará un hito en la historia de la UNNOBA y ratifica la fortaleza de la educación pública Argentina: es una de las 10 mejores preseleccionadas para el World’s Best School Prize for Environmental Action 2023, en Acción Ambiental. Desde la puesta en marcha de la escuela en el año 2018, nos propusimos trabajar junto a toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, familias, comunidad en general), en la promoción de prácticas multidisciplinarias e innovadoras para abordar los problemas de la sostenibilidad a nivel local, regional e internacional, que nos afectan a todos y lo hicimos a partir de las directrices que emanaban de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los ODS 6, 7 y 11 y 13. Nos llena de orgullo, como expresión de la educación pública de nuestro país, que nuestra tarea sea reconocida y que las escuelas de todo el mundo, sin distinción de fronteras, puedan conocer y replicar las acciones que hemos emprendido.” dijo el Dr. Guillermo Tamarit, Rector de la UNNOBA.

La Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, ha llevado a cabo una transformación integral de sus espacios y los procesos de aprendizaje de sus estudiantes para prepararlos mejor para los desafíos de la denominada Cuarta Revolución Industrial. Como resultado de su enfoque innovador, los estudiantes obtienen en promedio hasta un 44% más en matemáticas que los estudiantes de otras escuelas y hasta un 37% más en comprensión de lectura. De sus 154 graduados, el 84% estudia una carrera universitaria.

La currícula innovadora, el rediseño de los espacios de aprendizaje y el enfoque centrado en el estudiante y en la enseñanza experiencial de la Escuela Técnica Roberto Rocca se basan en la comprensión de que el enfoque tradicional de la enseñanza no funciona para todos. En colaboración con Rosan Bosch Studio, el rediseño físico se inspiró en la escuela High Tech-High en California y escuelas en Barcelona, poniendo al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y fomentando su autonomía.

La escuela implementa el Aprendizaje Basado en Proyectos como la metodología principal para que los estudiantes trabajen y aprendan. También ha creado nuevas formas de enseñanza que integran diferentes asignaturas basadas en problemas, preguntas y situaciones de la vida real. Este enfoque de asignaturas integradas ayuda a los estudiantes a aprender de manera más conectada. La Escuela Técnica Roberto Rocca entiende que cada estudiante es único y tiene diferentes necesidades, intereses y habilidades. Estudiantes y personal trabajan juntos para diseñar propuestas y planes que tengan en cuenta estas diferencias y crean soluciones específicas para cada alumno, lo cual los ayuda a crecer y desarrollarse de manera integral, con mucho apoyo y participación activa.

Además, la ETRR cree en la promoción de la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, ofrece un sistema de becas que garantiza la admisión a la escuela a través del esfuerzo, dedicación, compromiso y mérito, independientemente de la situación socioeconómica de la familia. Al asegurar que cada estudiante tenga acceso a una educación de alta calidad, independientemente de su origen, la escuela está creando una sociedad más equitativa.

La escuela forma parte de la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca, fundada por el Grupo Techint con el objetivo de desarrollar una educación de calidad, especialmente técnica, en las comunidades donde está presente con sus centros industriales. En particular, la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, Provincia de Buenos Aires, depende de Tenaris, una de las empresas del Grupo.

“Este proyecto educativo se inspiró en los ideales de nuestros fundadores: la pasión por la excelencia y la mejora continua; el trabajo colaborativo y la innovación. Y buscamos integrar en este proyecto a la comunidad, fortaleciendo las escuelas públicas y privadas de la zona”, sostuvo Erika Bienek, directora de relaciones con la comunidad del Grupo Techint. “La Argentina es el kilómetro cero de nuestra Red de Escuelas que ya está presente en México y próximamente en Brasil”, agregó.

“Luego de repensar la organización escolar, hubo un cambio de paradigma muy grande, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, empezando a trabajar de forma más colaborativa, en la integración de materias y la identificación de ejes trasversales. Estamos dando pequeños pasos hacia la escuela del futuro, una que invite a los estudiantes a ser protagonistas de ese proceso”, afirmó Ludovico Grillo, director de la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana.

Próximos pasos:

En septiembre de 2023 se anunciará el Top 3 de escuelas finalistas de cada uno de los cinco World’s Best School Prizes, seguido por el anuncio de las cinco escuelas ganadoras en octubre. La escuela ganadora de cada premio será elegida por un jurado compuesto por destacados líderes de todo el mundo, incluidos académicos, educadores, ONG, emprendedores sociales, gobierno, sociedad civil y el sector privado, que votarán en base a criterios de evaluación rigurosos.

Un premio de 250.000 dólares se compartirá equitativamente entre los ganadores de los cinco premios, recibiendo cada uno un premio de 50.000 dólares.

Las cincuenta escuelas que han sido preseleccionadas en el Top 10 serán invitadas a compartir sus mejores prácticas a través de eventos en la app T4 Communities o en los Toolkits de Transformación Escolar, donde van a poder demostrar su trabajo, hablar de sus enfoques innovadores, y brindar instrucciones paso a paso sobre cómo otros pueden replicar sus métodos para ayudar a mejorar la educación en todas partes.

Los Toolkits de Transformación Escolar de las escuelas ganadoras y preseleccionadas de la edición 2022 de los World’s Best School Prizes ya están publicados y disponibles en la web.