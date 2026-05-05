La UBA advirtió por una crisis en los hospitales universitarios y alertó por el cierre de varios centros de salud

Exigen al Gobierno la ejecución de partidas presupuestarias. Las autoridades de la universidad convocaron a una conferencia de prensa.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la atención en sus hospitales universitarios se encuentra en riesgo por la falta de ejecución de partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional . En ese contexto, las autoridades convocaron a una conferencia de prensa para este martes en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” , con el objetivo de visibilizar la situación y exigir una solución inmediata.

Según indicaron, durante el primer cuatrimestre de 2026 no se ejecutó ningún monto correspondiente a la planilla “Hospitales” del presupuesto nacional, que contempla un total de $80.000 millones destinados a las universidades .

De ese total, al menos un cuarto debía haberse transferido entre enero y abril , lo que implica una deuda acumulada cercana a los $20.000 millones .

La red hospitalaria de la UBA está integrada por seis instituciones clave: el Hospital de Clínicas “José de San Martín” , el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” , el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” , el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza” , el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria .

En conjunto, estos centros atienden a más de 700.000 pacientes al año, por lo que la falta de financiamiento impacta directamente en la prestación de servicios esenciales, el mantenimiento edilicio y la compra de insumos.

Desde la universidad sostuvieron que mantener “pisada” la partida presupuestaria no solo afecta a sus hospitales, sino también a los de otras casas de estudio nacionales.

Cómo afecta la ley de financiamiento

Las autoridades universitarias también cuestionaron al Gobierno por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia en dos oportunidades.

En ese marco, recordaron que la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso para que la Corte Suprema suspenda artículos clave de la norma, vinculados a la asignación de recursos.

El Poder Ejecutivo argumentó que la medida judicial implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al obligar a realizar gastos sin financiamiento específico y poner en riesgo el equilibrio fiscal.

El reclamo se dio en medio de una semana de paros universitarios y creciente tensión con el Gobierno. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se intimó a las universidades a garantizar el dictado de clases.

En un comunicado oficial, la cartera expresó: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica”, y solicitó a los rectores la presentación de planes de contingencia que incluyan modalidades alternativas para asegurar la continuidad educativa.

foto marcha universitaria 3 Se prevee una nueva marcha universtitaria. Archivo

Nueva marcha universitaria

El conflicto por el financiamiento se proyecta hacia una nueva movilización. Distintos sectores de la comunidad educativa convocaron a una marcha federal universitaria para el 12 de mayo, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Uno de los principales ejes de la protesta será el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.795, cuya aplicación fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que exigió al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos vinculados a salarios y becas.

Advertencias desde la UBA

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la política oficial y advirtió sobre el impacto en derechos fundamentales. “Hoy están en riesgo derechos constitucionales básicos”, afirmó.

Además, sostuvo que la situación responde a la falta de un plan educativo y a una política de desfinanciamiento: “La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional”.

En este escenario, la conferencia convocada por la universidad buscará exponer la magnitud de la crisis y presionar por la liberación de fondos que permitan sostener tanto la atención sanitaria como el funcionamiento del sistema universitario.