Universidad Siglo 21 lidera la cumbre mundial de Babson sobre educación y emprendimiento + Seguir en









El Campus “Juan Carlos Rabbat” reunió a líderes internacionales para debatir cómo la educación emprendedora permite liderar los cambios tecnológicos y productivos en este complejo escenario global.

El Babson Collaborative Global Summit 2026, una cumbre que reunió a representantes de 44 instituciones de 31 países.

En un entorno global de profundas transformaciones, la formación en emprendimiento es el motor para anticipar los desafíos futuros. Como pionera, Universidad Siglo 21 potencia el talento capaz de generar impacto real y soluciones disruptivas conectadas directamente con el ecosistema regional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A lo largo de cuatro jornadas, el Campus “Juan Carlos Rabbat” albergó el Babson Collaborative Global Summit 2026. Esta cumbre de relevancia mundial congregó a referentes de 44 instituciones provenientes de 31 naciones, consolidando el espacio como el núcleo de una de las redes de emprendimiento más poderosas del planeta.

La colaboración que la Universidad mantiene con Babson College desde hace cinco años se ve reflejada en este evento, uniendo fuerzas con una de las escuelas de negocios más destacadas del mundo. Con el respaldo de sus 30 años de experiencia en el sector educativo, Universidad Siglo 21 potencia este vínculo estratégico para liderar, junto a una comunidad global, el cambio de paradigma en la formación emprendedora.

Con la presencia de más de 70 expertos, entre académicos, investigadores y docentes, la cumbre se posicionó como un foro fundamental para debatir la función de la enseñanza en tiempos de cambio. Asimismo, la cita permitió exponer el modelo pedagógico de Universidad Siglo 21, subrayando su enfoque del espíritu emprendedor y su estrecha vinculación con el sector productivo de la región.

Estuvieron presentes autoridades de la Universidad: Laura Rosso, Rectora; Marcela Tello, vicerrectora de Innovación, Investigación y Posgrado; Leonardo Medrano, secretario general de Academia y Desarrollo; y Alejandro Castelli, secretario de Extensión, Vinculación e Impacto: “Creemos que el emprendimiento no es solo un campo de formación, sino una competencia clave para comprender el presente y construir el futuro”, expresó Rosso.

Los ejes centrales del encuentro Potenciar el acceso a la educación para emprender, conectar redes de innovación y crear soluciones sostenibles fueron las prioridades del congreso, respondiendo a las exigencias actuales del aprendizaje global. La Universidad Siglo 21 aprovechó el marco del encuentro para involucrar a su comunidad de estudiantes y egresados, brindándoles un espacio único para intercambiar ideas y mejores prácticas con líderes internacionales. El intercambio cara a cara y el trabajo en equipo permitieron identificar nuevas rutas de colaboración, potenciando una red internacional que ya proyecta iniciativas académicas de vanguardia. El evento dejó un mensaje claro: la capacidad de emprender no es un esfuerzo aislado, sino una construcción colectiva y conectada.

Temas Universidad

educación