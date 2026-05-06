La provincia de Buenos Aires activa programas nacionales y habilita contrataciones para sostener la gestión educativa

La medida autoriza la implementación de iniciativas clave para 2026. Se podrán incorporar equipos técnicos y docentes para ejecutar las políticas educativas.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires autorizó la implementación de programas nacionales para el ciclo 2026 y habilitó la contratación de personal para su ejecución, a través de la Resolución conjunta 1708/2026 publicada en el Boletín Oficial del distrito.

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La norma dispone la puesta en marcha del Programa Nacional N° 29 - Gestión Educativa y Calidad Fortalecimiento Educativo , en el ámbito de la Subsecretaría de Educación , y del Programa Nacional N° 32 - Información y Evaluación de la Calidad Educativa , bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento .

Según se establece, la medida busca garantizar la continuidad de políticas educativas en línea con los acuerdos federales y los lineamientos definidos a nivel nacional, en el marco de la planificación del sistema educativo.

En ese sentido, la resolución encomienda a ambas subsecretarías “llevar adelante las acciones necesarias para implementar los programas” , que incluyen tareas de gestión, monitoreo, evaluación y fortalecimiento institucional.

Uno de los puntos centrales es la autorización para incorporar personal específico a término , tanto docente como técnico, con el objetivo de ejecutar las acciones previstas. Estas contrataciones podrán realizarse bajo distintas modalidades, incluyendo contratos de locación de servicios.

Además, se establece que el personal docente que participe en los programas percibirá una contraprestación equivalente a módulos provisionales del nivel secundario o superior, según la tarea asignada.

La norma también habilita la asignación de recursos provinciales para complementar el financiamiento de los programas nacionales y prevé la posibilidad de afectar personal existente del organismo.

En paralelo, se fija el pago de una bonificación no remunerativa y no bonificable para agentes que participen en tareas vinculadas al Programa N° 32, y se autoriza la realización de servicios extraordinarios cuando resulte necesario.

La resolución aclara que las acciones se enmarcan en la legislación educativa vigente y en los “Lineamientos Estratégicos para la República Argentina 2022-2027”, definidos por el Consejo Federal de Educación.

Por último, se establece que las contrataciones podrán ser convalidadas con retroactividad al 1° de enero de 2026, en función de las necesidades operativas de los programas, y que la cartera educativa provincial deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para su implementación.