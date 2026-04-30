Una escuela de Hurlingham, entre las 50 mejores del mundo por su modelo de educación para la paz: de cuál se trata

El Instituto fue seleccionado entre 3.000 postulaciones y competirá por un premio internacional de hasta u$s500.000.

El Instituto San José de Calasanz, de Hurlingham, fue seleccionado entre las 50 mejores escuelas del mundo.

El Instituto San José de Calasanz fue elegido como una de las 50 mejores escuelas del mundo entre más de 3.000 nominaciones de 113 países, gracias a su enfoque en educación para la paz y ciudadanía global, y quedó como finalista del Global Schools Prize 2026, cuyo ganador se conocerá en mayo.

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La institución, ubicada en Hurlingham, fue distinguida por su trabajo sostenido en la promoción de valores como la solidaridad, el compromiso comunitario y la formación de estudiantes con mirada global. Compite en la categoría Global Citizenship and Peacebuilding, enfocada en ciudadanía global y construcción de paz.

El Global Schools Prize, impulsado por la Fundación Varkey, reconoce a escuelas con propuestas innovadoras y alto impacto social. Según la organización, el objetivo es destacar instituciones que “demuestran un compromiso y una ambición excepcionales por sus estudiantes , independientemente de sus circunstancias, asegurando así que cada alumno tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente“.

La escuela argentina logró posicionarse entre las finalistas tras destacarse por un proyecto educativo integral que atraviesa todos los niveles, desde el jardín hasta la secundaria, con un enfoque centrado en la convivencia, el respeto y la participación social.

Fundado en 1990 con apenas 18 alumnos, el Instituto San José de Calasanz creció hasta convertirse en una comunidad de 1.280 estudiantes. Su propuesta incluye un Programa de Cultura de Paz y Solidaridad que estructura la formación académica y social de los alumnos.

el-instituto-san-jose-de-calasanz-de-hurlingham El colegio impulsa proyectos solidarios, ambientales y de compromiso comunitario.

Desde 2004, la institución es sede de una Cátedra UNESCO en Educación para la Paz y participa en redes internacionales vinculadas a derechos humanos y educación global. En 2021 fue reconocida como “Embajada de Paz”.

Uno de sus pilares es la Casa CEIEC, un espacio que brinda apoyo psicológico y educativo gratuito a niños en situación de vulnerabilidad, incluidos sobrevivientes de abuso. El proyecto ya acompañó a más de 500 egresados y actualmente asiste a 120 chicos.

Acciones concretas y compromiso comunitario

El trabajo del instituto también se refleja en múltiples iniciativas impulsadas por sus estudiantes, como campañas para encontrar personas desaparecidas, acciones solidarias frente a catástrofes (como las inundaciones de Luján en 2015) y actividades ambientales, entre ellas jornadas de plantación de árboles.

Además, la escuela desarrolla desde 1998 el Modelo de Naciones Unidas y, desde 2007, es sede de Red Solidaria en el conurbano oeste. “Nuestro compromiso apunta a educar a nuestros alumnos sobre la base de la valoración del saber y del convivir”, expresa su proyecto institucional.

Qué sigue en la competencia internacional

Tras esta selección, el Instituto San José de Calasanz ingresará a la Global Schools Network, una red internacional que promueve la colaboración entre instituciones educativas. El proceso continuará con la elección de 10 escuelas ganadoras, una por categoría, que recibirán u$s50.000.

Entre ellas se definirá al ganador del premio principal, que obtendrá u$s500.000 para ampliar el alcance de sus iniciativas. El anuncio final se realizará en mayo durante el Education World Forum en Londres.

Desde la organización, Sunny Varkey destacó que el trabajo del instituto “demuestra con fuerza cómo las escuelas desempeñan un papel clave al brindar a los jóvenes los conocimientos, habilidades y valores necesarios para desenvolverse en un mundo en rápida evolución”.