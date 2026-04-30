IA y educación: la oportunidad de achicar la brecha o el riesgo de profundizarla

El AI Index 2026 de la Universidad de Stanford publicó datos que el sistema educativo no debería ignorar. Cuatro de cada cinco estudiantes universitarios y de secundaria ya usan IA generativa para sus tareas. Sin embargo, solo la mitad de las escuelas tiene algún tipo de política al respecto.

Durante décadas, la ecuación fue relativamente estable: estudiar una carrera equivalía a adquirir un conjunto de conocimientos que luego se aplicaban durante la vida profesional.

El mercado laboral ya no es un río que navegar. Es un rápido. Y la pregunta que debemos hacernos es si estamos formando personas para el rafting o para que se queden en la orilla. La IA puede ser un atajo en el desarrollo de América Latina pero alguien tiene que decidirlo.

El AI Index 2026 de la Universidad de Stanford —el informe anual más riguroso sobre el estado de la inteligencia artificial a nivel global— publicó esta semana datos que el sistema educativo no debería ignorar. Cuatro de cada cinco estudiantes universitarios y de secundaria ya usan IA generativa para sus tareas. Sin embargo, solo la mitad de las escuelas tiene algún tipo de política al respecto, y apenas el 6% de los docentes dice que esa política es clara. La brecha no es tecnológica. Es institucional.

Ya la están usando todos, el debate de si se puede o no, en los hechos, ya está cerrado. Lo que está abierto —y es urgente— es el debate sobre cómo usar IA para pensar mejor. "Solo el 6% de los docentes dice que su escuela tiene políticas claras sobre el uso de IA. El 47% de los estudiantes quiso usar IA para una tarea y no supo si estaba permitido." — AI Index 2026, Stanford HAI

Esta ambigüedad no es menor. Un estudiante que usa IA sin marco conceptual no aprende a usarla: aprende a depender de ella. Y la dependencia sin criterio es exactamente el patrón que los investigadores identificaron como más riesgoso. El mismo reporte documenta que los ingenieros de software que delegaron tareas en la IA sin entender lo que hacían no mostraron ninguna mejora medible a largo plazo —los investigadores lo llaman, literalmente, "learning penalties": penalizaciones al aprendizaje. Si les pasa a los adultos expertos, imaginemos el impacto que puede tener usar IA sin entender bien cómo en los jóvenes.

El mercado ya está mostrando señales de que estamos en una transformación más profunda. Las empresas no están contratando menos juniors porque hayan fallado, sino porque la estructura de lo que necesitan cambió. Durante décadas, las organizaciones funcionaban como pirámides: muchos roles de entrada que ejecutaban tareas estandarizadas en la base, y menos posiciones de criterio y decisión en los niveles superiores. La IA automatizó la base. La pirámide no desapareció — se acható. Y lo que queda en pie son los roles que requieren lo que la IA todavía no puede reemplazar: criterio, contexto, y la capacidad de hacer preguntas que nadie pensó formular.

inteligencia artificial en la educación ia La velocidad de cambio tecnológico superó cualquier ciclo académico posible.

Durante décadas, la ecuación fue relativamente estable: estudiar una carrera equivalía a adquirir un conjunto de conocimientos que luego se aplicaban durante la vida profesional. Esa ecuación se rompió. La velocidad de cambio tecnológico superó cualquier ciclo académico posible.

Hoy una carrera universitaria es un punto de entrada al mercado laboral, no el punto de llegada del aprendizaje. El AI Index lo confirma con datos: la mayoría de las personas están adquiriendo habilidades de IA fuera del sistema formal, a través de certificaciones, cursos online y experiencia directa. El crecimiento de lo que el reporte llama "AI literacy" —la capacidad de entender y usar herramientas de IA— supera ampliamente al crecimiento de la formación técnica en IA. Las personas no esperan a las instituciones.

La pregunta ya no es si hay que integrar IA en la educación. La pregunta es qué tipo de pensamiento queremos que la IA potencie —y qué tipo de pensamiento no podemos permitirnos que reemplace.

China y los Emiratos Árabes Unidos respondieron esa pregunta con política pública: ambos países mandataron educación en IA a partir del ciclo 2025-2026 a nivel nacional. En los Estados Unidos, solo seis estados tienen estándares educativos con contenido significativo de IA. América Latina, en este mapa, no aparece. La ausencia de datos regionales en el informe de Stanford es, en sí misma, un dato. El problema no es la herramienta. Es enseñar a hacer la pregunta que potencie al humano.

Hay un hallazgo del reporte que merece atención especial porque contradice la narrativa más extendida sobre IA y educación. Anthropic analizó cómo los estudiantes usan su herramienta Claude: el 39,8% la usa para crear y el 30,2% para analizar —las habilidades cognitivas más complejas. Menos del 11% la usa para tareas de aplicación mecánica. Es decir: los estudiantes están llevando a la IA sus preguntas más difíciles, no sus tareas más simples.

El problema no sólo es que los jóvenes usen IA para pensar menos sino que el 55% de los universitarios encuestados cree que su uso tuvo un efecto mixto sobre su pensamiento crítico. Usan la herramienta para preguntas de alto nivel pero no tienen claridad sobre si eso los está haciendo mejores pensadores —porque nadie les explicó la diferencia entre usar IA para obtener una respuesta y usarla para construir una comprensión.

No se trata de prohibir ni de permitir sin límites. Se trata de enseñar a hacer preguntas mejores, a cuestionar las respuestas, a usar la herramienta como andamio del pensamiento propio y no como sustituto. El reporte documenta que los trabajadores que usan IA para aprender nuevas habilidades muestran crecimiento sostenido. Los que la usan para evitar pensar, no. La misma lógica aplica en las aulas.

Hay una paradoja en el centro de este debate que pocas veces se nombra: la IA es, potencialmente, la primera tecnología en la historia que podría comprimir la brecha entre países desarrollados y en desarrollo. No porque la iguale de un día para otro, sino porque reduce el costo de acceso al conocimiento, acelera el aprendizaje y multiplica la capacidad productiva de personas con menos recursos pero con más disposición a aprender.

El AI Index lo muestra de forma indirecta: los países con adopción más alta no siempre son los más ricos. Singapur lidera con el 61% de adopción de IA generativa; los Emiratos Árabes Unidos, con el 54%. Ambos tomaron una decisión política deliberada. No esperaron que el mercado lo resolviera solo. América Latina no aparece en ese mapa. Y esa ausencia no es neutral — es el resultado de no haber tomado todavía esa decisión.

La oportunidad existe. Pero requiere algo que la educación sola no puede dar: una acción coordinada entre el sistema educativo, el sector privado, el Estado y las instituciones que forman a los que forman. No alcanza con que algunas universidades integren IA en sus programas, ni con que algunas empresas capaciten a sus equipos. Eso produce islas. Y las islas no generan economías competitivas.

Lo que está en juego no sólo es pedagógico, es económico y geopolítico. Los países que formen personas capaces de usar la IA para pensar mejor —no solo para producir más— van a tener una ventaja que se va a profundizar con el tiempo. Los que formen personas dependientes de la herramienta sin criterio propio van a exportar ejecución barata en un mundo que ya no la necesita.

El mercado laboral es un rápido. El rafting no se aprende mirando el agua desde la orilla. Pero tampoco se aprende solo — requiere equipo, entrenamiento y alguien que decida que vale la pena tirarse. Esa decisión, hoy, le corresponde a los países.

Fuentes: AI Index Report 2026, Stanford HAI (Stanford Institute for Human-Centered AI). Publicado el 13 de abril de 2026. Datos adicionales: Chegg Global Student Survey 2025, College Board 2025, Code.org State of CS Education Report 2025, Shen y Tamkin (2025), Brynjolfsson et al. (2025).

Por Ximena Gauto Acosta — Consultora en transformación organizacional y profesora de Agilidad e Innovación, Universidad Di Tella