Dos franceses son las personas más ricas del mundo

En el rubro de perfumes y cosméticos, posee marcas como Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh y Make Up For Ever, entre otras. En el sector relojes y joyas, posee las marcas TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet y Fred, entre otras.

En el top mundial 2023 publicado el martes, la fortuna de Bernault se estima en 211.000 millones de dólares. Elon Musk ocupa el segundo lugar, con 180.000 millones de dólares, por delante de Jeff Bezos (114.000 millones), Larry Ellison, cofundador del editor del programa Oracle (107.000 millones) y el empresario Warren Buffett (106.000 millones).

Por su parte, otra persona de nacionalidad francesa encabeza el ranking de las mujeres más ricas del mundo: Françoise Bettencourt Meyers (y su familia), quien se encuentra undécima en la clasificación global, con 80.500 millones de dólares.

También lo fue en 2019, cuando sucedió a su madre, Liliane Bettencourt, primera mujer en la clasificación en 2016 y 2017.