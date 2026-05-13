Juicio contra OpenAI: Sam Altman reveló "juegos mentales" de Elon Musk y justificó la estructura comercial

El juicio entre ambos gigantes de la industria comenzó el pasado 28 de abril. En la víspera, el CEO de OpenAI prestó declaración por primera vez en el litigio en su contra.

El juicio que enfrenta a Elon Musk con OpenAI sumó uno de sus capítulos más esperados: la declaración de Sam Altman . El actual director ejecutivo de la compañía compareció ante un tribunal federal de Oakland, California. Allí, defendió la estructura corporativa de OpenAI y respondió a las acusaciones impulsadas por su exsocio y cofundador.

En la tercera semana del juicio, el enfrentamiento entre ambos magnates tecnológicos dejó al descubierto años de tensiones internas, disputas de poder y diferencias profundas sobre el rumbo que debía tomar la empresa que ayudaron a crear.

Apenas comenzó el interrogatorio, Altman fue consultado sobre una de las frases más explosivas lanzadas por Musk durante el proceso: la acusación de que los fundadores de OpenAI “robaron una organización benéfica” al transformar la entidad original en una estructura con fines de lucro para comercializar productos basados en inteligencia artificial.

La demanda presentada por Musk busca desplazar a Altman del liderazgo de la compañía bajo el argumento de que OpenAI abandonó la misión con la que nació. La empresa comenzó como una organización sin fines de lucro financiada en gran parte por el propio Musk y hoy está valuada en u$s852.000 millones .

Más allá del resultado judicial, el caso puso bajo la lupa la gestión de Altman en un momento clave para la industria de la inteligencia artificial. OpenAI enfrenta actualmente una competencia feroz tanto con xAI —la firma creada por Musk— como con Anthropic , fundada por siete exdirectivos de OpenAI. Las tres compañías se perfilan para protagonizar algunas de las ofertas públicas iniciales más importantes de la historia del sector tecnológico .

Juicio entre Elon Musk y OpenAI: Sam Altman acusó a su exsocio de realizar “juegos mentales”

En uno de los pasajes más duros de su declaración, Altman acusó a Musk de generar inestabilidad dentro de OpenAI a través de lo que describió como “juegos mentales”.

Sam Altman vs Elon Musk El juicio que puede ser clave para la industria de la IA atraviesa su tercera semana. Imagen creada con IA

“En un laboratorio de investigación donde la gente necesita seguridad psicológica y largos períodos de tiempo para llevar a cabo un proyecto, (es contraproducente) tener que mostrar constantemente tus resultados, porque si no son lo suficientemente buenos van a despedirte. Eso realmente no funcionó para el tipo de investigación que llegamos a hacer con éxito”, declaró.

En este sentido, detalló: "No creo que el señor Musk entendiera cómo dirigir un buen laboratorio de investigación. Había desmotivado a algunos de nuestros investigadores más importantes. En un momento dado, les exigió a Greg e Ilya que hicieran una lista de los investigadores, enumeraran sus logros, los clasificaran y eliminaran a muchos de ellos. Eso causó un daño enorme a la cultura de la organización durante mucho tiempo".

Según explicó, las tensiones comenzaron ya en los primeros años de OpenAI, cuando Musk y él competían por ocupar el rol de CEO en 2015, mientras la compañía trabajaba en el desarrollo de inteligencia artificial general (AGI), un sistema hipotéticamente superior a la inteligencia humana.

"Parte del motivo por el que pusimos en marcha OpenAI fue que no creíamos que la AGI pudiera quedar bajo el control de una sola persona, por buenas que fueran sus intenciones", sostuvo Altman ante el tribunal.

El ejecutivo recordó además un episodio que calificó como “particularmente escalofriante”, cuando algunos cofundadores le preguntaron a Musk qué ocurriría si él moría mientras controlaba OpenAI.

Según Altman, Musk respondió que el control de la compañía “debía pasar a sus hijos”, una postura que aseguró no compartir. En ese sentido, el actual director de la creadora de ChatGPT agregó: "Me cuesta incluso comprender esa perspectiva".

La pelea por el control de OpenAI

De acuerdo con el relato presentado por Altman, Musk impulsó inicialmente un compromiso financiero de u$s1.000 millones para OpenAI, muy por encima de los u$s100 millones de dólares que Altman y Greg Brockman planeaban recaudar originalmente en 2015.

Elon Musk xAI, la compañía con la que Musk busca dominar el mercado de la IA.

Sin embargo, el crecimiento de los costos asociados al desarrollo de AGI cambió completamente la escala del proyecto. Según la versión de OpenAI, la compañía llegó a la conclusión de que necesitaría “miles de millones de dólares al año” en capacidad computacional para competir en el sector.

En ese contexto comenzó a discutirse la creación de una estructura con fines de lucro. Altman aseguró que Musk exigía quedarse con el control mayoritario, dominar el directorio y asumir como director ejecutivo de la empresa. También sostuvo que, mientras avanzaban esas negociaciones, el empresario bloqueó parte del financiamiento comprometido.

Según OpenAI, Musk también intentó que Tesla absorbiera a la compañía, algo que la organización consideraba incompatible con su misión original. OpenAI sostuvo en 2024 que Musk finalmente abandonó la empresa para desarrollar un competidor propio frente a DeepMind, la unidad de inteligencia artificial de Google.

Hacia el cierre de su declaración, Altman reconoció que durante años sintió una profunda admiración por Musk antes de que la relación terminara deteriorándose por completo.

"Sentí que nos había abandonado, que no había cumplido sus promesas, que había colocado a la empresa en una situación muy complicada, había puesto en riesgo la misión y en realidad no le importaban las cosas que yo creía que le importaban", dijo Altman. "Eso ha sido algo extremadamente doloroso para mí... que alguien a quien respetaba tanto no reconozca nada de eso y siga atacándonos públicamente".

Altman también cuestionó la forma en que Musk gestionaba a los equipos de investigación y aseguró que sus métodos dañaron seriamente la cultura interna de OpenAI.

"Creamos una de las organizaciones benéficas más grandes del mundo. Esta fundación está realizando una labor increíble y hará mucho más", sentenció.