Elon Musk apuntó contra "La Odisea" de Christopher Nolan por los roles de Lupita Nyong'o y Elliot Page + Agregar ámbito en









Musk ya había arremetido contra La Odisea en febrero, en medio de rumores de que Nyong'o interpretaría a Helena de Troya.

Musk apuntó contra el reconocido director de cine.

Elon Musk apuntó contra La Odisea de Christopher Nolan mediante nuevas publicaciones y respuestas en X que se burlan de la película por haber elegido a Lupita Nyong'o y Elliot Page, este último ya colaborador de Nolan en Inception.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Musk ya había arremetido contra La Odisea en febrero, en medio de rumores de que Nyong'o interpretaría a Helena de Troya.

Un nuevo perfil de Nolan publicado en la revista Time el 12 de mayo confirmó que Nyong'o no solo interpreta a Helena de Troya, también conocida como la mujer más bella de la mitología griega, sino que la ganadora del Oscar tiene un sorprendente segundo papel como Clitemnestra, la hermana de Helena, que está casada con Agamenón.

Los comentarios de Elon Musk sobre La Odisea El comentarista político conservador estadounidense Matt Walsh utilizó su cuenta de X para insultar a Nyong'o, escribiendo: "Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong'o sea 'la mujer más bella del mundo'. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de 'la mujer más bella' a una mujer blanca. Nolan tiene talento técnico, pero es un cobarde". Musk apoyó la opinión de Walsh, respondiendo: "Es cierto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2054297708903751740?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2054297708903751740%7Ctwgr%5E73f033ce8f773083346d876af6757668eee68829%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2026%2Ffilm%2Fnews%2Felon-musk-the-odyssey-lupita-nyongo-helen-of-troy-1236747385%2F&partner=&hide_thread=false True — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2026 También escribió en X que Nolan "quiere los premios", razón por la cual cree que Nolan está cambiando la raza de los personajes en La Odisea. Musk respondía a un tuit que señalaba que los Oscar tienen estándares de representación e inclusión en cuanto a la elegibilidad para la mejor película, aunque, en realidad, esas reglas no tienen nada que ver con el reparto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2054353316499595342&partner=&hide_thread=false He wants the awards — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026 En otras publicaciones de X, Musk retuiteó mensajes que se burlaban de la masculinidad de Elliot Page y afirmaban que Nolan estaba profanando la tumba de Homero debido a sus elecciones de reparto. En febrero, cuando el papel de Nyong'o era solo un rumor, Musk dio voz a un usuario de X que afirmaba que sería "un insulto" a Homero si la actriz interpretaba a Helena de Troya, ya que el poeta griego describió al personaje ficticio como "de piel clara, rubia y 'el rostro que lanzó mil barcos' porque era tan hermosa que los hombres iniciaron una guerra por ella". Más tarde, Musk comentó en la publicación: "Chris Nolan ha perdido su integridad". La Odisea llegará a los cines el 16 de julio.