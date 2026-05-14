Donald Trump y Xi Jinping encabezaron en Beijing una cumbre marcada por las negociaciones comerciales, la tensión tecnológica y el interés de las grandes compañías estadounidenses por ampliar negocios con China. La reunión también dejó una imagen poco habitual: varios de los empresarios más influyentes de Estados Unidos acompañaron las conversaciones oficiales entre ambas potencias.
Quiénes son los grandes empresarios yanquis que buscan potenciar sus negocios con China
La visita de Donald Trump a Beijing tuvo fuerte impronta económica y reunió a figuras clave del poder empresarial estadounidense.
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La presencia de ejecutivos tecnológicos, financieros e industriales dentro del Gran Salón del Pueblo reflejó el fuerte peso económico de la cumbre y la importancia estratégica que el mercado chino sigue teniendo para el sector privado norteamericano, incluso en medio de las disputas geopolíticas entre Washington y Beijing.
Quiénes son los grandes empresarios yanquis que buscan potenciar sus negocios con China
Uno de los nombres más destacados fue Elon Musk, fundador de Tesla y de SpaceX. El magnate mantiene una relación comercial clave con China debido a la fuerte presencia de Tesla en el país asiático, donde funciona una de sus fábricas más importantes. Al salir del encuentro, Musk calificó la reunión como “maravillosa” y aseguró que hubo “muchas cosas buenas” durante las conversaciones entre Trump y Xi.
Otro de los empresarios presentes fue Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, compañía líder en el desarrollo de chips e inteligencia artificial. Su presencia tuvo especial relevancia en medio de la disputa tecnológica entre Washington y Beijing por el control del mercado global de semiconductores. Tras el encuentro, Huang afirmó que “Xi y el presidente Trump fueron increíbles”.
También integró la delegación Tim Cook, máximo responsable de Apple, una firma con enorme dependencia de la producción y ensamblaje en territorio chino. El ejecutivo evitó hacer declaraciones extensas y solo respondió ante la prensa con un gesto de paz y un pulgar hacia arriba.
La comitiva empresarial incluyó además representantes de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs, en una señal del fuerte interés del sector privado norteamericano por ampliar inversiones, sostener cadenas de producción y mantener acceso al mercado chino.
Durante la cumbre, Xi también buscó enviar señales de apertura al empresariado estadounidense y aseguró que China “solo abrirá más sus puertas”, además de remarcar que las compañías norteamericanas forman parte central del crecimiento económico y la modernización del país asiático.