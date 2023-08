Dramático: una mujer quedó colgada de un cable en un incendio en Monserrat

Pasadas las 9, Bomberos y personal del SAME se hicieron presentes en el lugar para apagar rápidamente las llamas y socorrer a las víctimas. Justamente, una mujer fue trasladada de urgencia al hospital Ramos Mejía con el 70% del cuerpo quemado y un golpe en la cabeza, y es la misma que se puede ver en el video viralizado en las redes sociales.

En ese sentido, Alberto Crescenti, titular del SAME, precisó que en el lugar "hay riesgo del derrumbe del techo", y la única víctima "tiene un traumatismo de cráneo muy grave".

Asimismo, agregó que si no hubiera sido por el rápido accionar de los bomberos, la persona afectada hubiera muerto calcinada por la magnitud del hecho.

"El fuego está controlado y no hay gente en el edificio. Ahora hay mucho humo pero no se perciben llamas", informó Crescenti, a la vez que confirmó el SAME fue alertado por una explosión seguida de fuego y que, de forma inmediata, los médicos se trasladaron al lugar.

"Se desconocen las causas del incendio. Todavía no sabemos que puede haber dentro del departamento", añadió.

Dos personas que lograron escapar en los primeros minutos del incendio declararon ante la prensa que escucharon "una explosión" y por tal motivo decidieron dirigirse a la salida.

El edificio funciona como una pensión, hotel, donde generalmente alquilan matrimonios extranjeros.