Educación en cuarentena: el 95% de los hogares recibió tareas desde la escuela

Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica Se realizó la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Ministerio de Educación de la Nación

Los datos compartidos por el Ministerio de Educación de la Nación indican que “todas las escuelas llevaron adelante propuestas de continuidad pedagógica y el 95% de los hogares recibió propuestas pedagógicas durante todo el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Por otro lado, 3 de cada 4 directivos señalaron que la escuela se mantuvo en contacto con los estudiantes más de una vez a la semana, mientras que 9 de cada 10 instituciones tuvieron contacto al menos una vez por semana.

También se detectó que un 10% de los estudiantes tuvieron contacto dos o tres veces por mes, o en algunos casos ni siquiera tuvieron contacto con la escuela en todo un mes, algo que se reproduce en todos los niveles educativos en los que estos casos suceden.

La secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker, consideró que el propósito del Consejo Federal de Educación, el cual reúne a todos los ministros de Educación de la distintas jurisdicciones del país, es de “obtener información lo más precisa y rigurosa posible, que sea representativa a nivel nacional, provincial, por sector de gestión privado o público y por ámbito rural y urbano”.

En cuanto a los datos menos prometedores del informe, se estima que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de Internet de buena calidad en la señal, 3 de cada 10 de hogares no tiene acceso fijo a Internet: 27% accede solo por celular y 3% no tiene internet de ningún tipo. El 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Además, el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal.

Estos resultados se consiguieron gracias a la realización de una encuesta en línea a una muestra representativa de 5387 directivos de todo el país y encuestas telefónicas una muestra representativa a 2658 hogares con niñas, niños y adolescentes en edad de asistir a la educación obligatoria.