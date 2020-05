El 66% de los argentinos valora la gestión educativa durante la cuarentena

Los valores, obtenidos a través de una encuesta de la consultora Trespuntozero, son especialmente altos entre los padres con hijos en edad escolar (70% y 57,3% respectivamente).

En lo que respecta al Gobierno, la mayoría de los sondeados lo ve dedicado a evitar la pérdida del año lectivo (65,5%) e intentando incorporar nuevas tecnologías para que esto no suceda (51,5%).

Con relación a “Seguimos educando”, la iniciativa conjunta de la Televisión Pública y el Ministerio de Educación, que incluyó el lanzamiento de una serie de cuadernillos, el 39,2% manifestó conocer la herramienta, de los que el 76,1% la aprueba.

En tanto, más de un 60% dice que aún no conoce ni escuchó hablar de programa y un 36% opinó que "el Gobierno no está incorporando tecnología y soluciones innovadoras para no perder el año lectivo".

Entre los padres con hijos en edad escolar, si bien la mayoría expresa preocupación porque la cuarentena pueda tener efectos sobre la formación de sus hijos (59%), existe una valoración positiva tanto del trabajo docente (76,8%) como de la educación que reciben sus hijos en la actualidad (73,6%).

Con relación a cómo es percibido el rol del Gobierno nacional en materia de educación durante la cuarentena, un 38,5% opta por "bueno" y un 26,7% por "muy bueno", lo que suma un 62,5%. Esa valoración favorable trepa al 71,3% entre los padres que tienen hijos en escuelas públicas.

Por su parte, el 59% está entre "muy preocupado" (30,9%) y "bastante preocupado" (28,1%) porque esta nueva realidad educativa "tenga efectos sobre el desarrollo formativo futuro de sus hijos".

Por último, para el 51,1%, escuelas y docentes "están enviando la cantidad necesaria de tarea y actividades para su hijo"; para el 31,6%, "están enviando demasiada tarea y actividades""; y para el 9,8%, "no están enviando suficiente tarea y actividades".