Eficiencia energética de hogares y empresas: cómo reducir el consumo y abaratar costos

El incremento de las tarifas -contracara de la reducción de subsidios- aparece en el primer lugar de las preocupaciones, pero no es el único elemento de la lista, a la que debe agregarse la necesidad de cumplir con los requisitos ambientales acordados ante las Naciones Unidas en cuanto a menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) , además del ahorro de recursos energéticos .

Paula Altavilla , presidenta del Argentina Green Building Council (AGBC) y del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), aclaró que sólo la mitad del ahorro de energía deriva del uso de fuentes renovables y que la otra mitad corresponde a diferentes acciones de eficiencia energética , es decir, a medidas de ahorro que no impliquen un deterioro en las condiciones de vida.

Ante esa nueva realidad, Federico García Zúñiga, consultor técnico de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima), advirtió que "no hay que empezar con el final" y en vez de comenzar con la instalación de artefactos y luminarias de última generación, debe garantizarse desde el principio una correcta aislación térmica "para que el calor no ingrese a la vivienda o que no se escape la climatización interior".