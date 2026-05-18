Alerta por frío extremo: CAMMESA prevé un pico de demanda eléctrica y recomiendan un uso eficiente de la energía

La llegada de bajas temperaturas al AMBA y distintas regiones del país incrementará el consumo de gas y electricidad durante la semana. CAMMESA anticipa un nuevo pico de demanda para la noche del lunes y distribuidoras eléctricas lanzaron recomendaciones para evitar consumos excesivos.

El frío impulsa la demanda energética: para el lunes por la noche se prevé un pico de 22.867 MW en el sistema eléctrico.

La llegada de una masa de aire frío sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del país encendió una señal de alerta en el sistema energético. Con mínimas cercanas a los 5°C en el inicio de la semana y un descenso térmico que se mantendrá hasta el viernes, crecerá la necesidad de calefacción y, con ello, el consumo de electricidad y gas natural en hogares, comercios e industrias.

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En este escenario, los datos del sistema eléctrico nacional administrado por CAMMESA muestran que para la noche del lunes 18 de mayo se espera un nuevo incremento de la demanda, con un pico proyectado de 22.867 MW hacia las 21 horas , un comportamiento típico de jornadas frías cuando coinciden el regreso a los hogares, el encendido masivo de equipos de calefacción y el mayor uso de iluminación.

La previsión muestra además que durante la jornada ya se registró una primera suba importante durante las horas de la mañana, vinculada al inicio de actividades y al uso de sistemas de calefacción en hogares y oficinas. Tras una leve desaceleración al mediodía, el sistema volvería a experimentar una segunda escalada durante la noche.

Sin embargo, los números también muestran que el escenario actual permanece lejos de los máximos históricos registrados por el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Aunque el consumo crecerá por la ola de bajas temperaturas, el sistema aún se mantiene lejos de los récords históricos.

Los registros históricos muestran que el récord de potencia para un día hábil alcanzó 30.257 MW , el 10 de febrero de 2025 a las 14:47 , durante una fuerte ola de calor. El pico previsto para este lunes representa casi 7.400 MW menos que aquella marca histórica.

La comparación también permite dimensionar el fenómeno: el máximo histórico de energía demandada alcanzó 597,7 GWh, mientras que los niveles previstos para esta semana todavía se encuentran significativamente por debajo.

Cómo está compuesta hoy la generación eléctrica argentina

La matriz eléctrica actual muestra una fuerte dependencia de fuentes térmicas, que explican casi la mitad de la generación nacional.

Según los datos operativos actuales:

• Térmica: 47%

• Renovables Ley 26.190: 18%

• Hidroeléctrica renovable: 23%

• Nuclear: 7%

• Importaciones: 5%

En conjunto, las fuentes renovables representan alrededor del 41%, mientras las no renovables explican 59% de la oferta total.

La elevada participación térmica también implica una estrecha relación entre el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural, especialmente durante períodos de frío intenso.

El pronóstico para el resto de la semana

Tras las lluvias y la inestabilidad de los últimos días, el tiempo tenderá a estabilizarse en el AMBA, aunque el frío continuará.

Para los próximos días se esperan:

Lunes: mínima de 5°C y máxima de 17°C. Cielo despejado y viento leve del sur.

Martes: mínima de 6°C y máxima de 18°C. Nubosidad variable.

Miércoles: temperaturas entre 7°C y 16°C.

Jueves: mínima de 6°C y máxima de 15°C.

Viernes: persistirá el ambiente frío con aumento de nubosidad.

Además, las autoridades advirtieron sobre la presencia de bancos de niebla y calzadas húmedas durante las primeras horas de la mañana.

Edenor: “Es fundamental cuidar la energía entre todos”

Frente a la previsión de una semana con temperaturas bajas, Edenor emitió una alerta preventiva y pidió un uso responsable de la energía.

La compañía recomendó: "Usá el aire acondicionado en 22°C: es la mejor opción para los días fríos".

También recordó que pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden generar una reducción significativa del consumo.

Qué equipos consumen más energía para calefaccionar

Las distribuidoras eléctricas advierten que no todas las alternativas de calefacción tienen el mismo impacto en la factura.

Según datos difundidos por Edesur:

Caloventor de 2000 W: consume aproximadamente 2 kWh por hora .

Estufa de cuarzo (dos velas): 1,20 kWh por hora .

Aire acondicionado en modo calor: 1,01 kWh por hora .

Radiador eléctrico estándar: 0,96 kWh por hora .

Panel eléctrico de bajo consumo: 0,60 kWh por hora.

El dato más llamativo es que un caloventor puede llegar a consumir más de tres veces que un panel eléctrico eficiente.

Además, Edesur remarcó que por cada grado adicional que se aumenta en el termostato, la demanda eléctrica puede subir entre 7% y 9%.

Consejos para usar gas y electricidad de manera eficiente durante la ola de frío

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Las empresas recomiendan adoptar medidas simples para evitar consumos innecesarios y reducir la presión sobre el sistema:

Para calefacción eléctrica:

Configurar el aire acondicionado en 22°C en modo calor .

Mantener climatizados únicamente los ambientes utilizados.

Limpiar periódicamente los filtros.

Utilizar equipos con etiqueta de eficiencia energética clase A o superior .

Activar la función Sleep durante la noche.

Para el hogar en general:

Colocar burletes en puertas y ventanas.

Abrir cortinas durante el día para aprovechar el calor solar.

Cerrarlas por la noche para reducir pérdidas térmicas.

Ventilar los ambientes entre 10 y 15 minutos diarios .

Evitar calefaccionar espacios vacíos.





Otros alertas del otoño: no solo el frío afecta





Con la llegada del otoño y la reducción de las horas de luz solar, muchas personas comienzan a experimentar cambios que van más allá de las bajas temperaturas. La sensación de cansancio persistente, falta de energía, irritabilidad, dificultades para concentrarse, alteraciones del sueño y un mayor deseo de consumir alimentos ricos en carbohidratos suelen aparecer con frecuencia durante esta época del año.



Aunque muchas veces estos síntomas se atribuyen al estrés o a la rutina diaria, existe una explicación biológica: la menor exposición al sol modifica la producción de serotonina -asociada al bienestar emocional- y melatonina, la hormona que regula el descanso, además de alterar el ritmo circadiano, el reloj interno que organiza diversas funciones del organismo.

"El cuerpo humano está preparado para responder a la luz natural. Cuando las horas de sol disminuyen, pueden producirse cambios físicos y emocionales que muchas veces pasan desapercibidos o se naturalizan. Es habitual que las personas consulten recién cuando el cansancio o la apatía empiezan a interferir con su rutina", explicó la Liliana Acuña, psicóloga de Boreal Salud (MP 4379).



Desde la institución advirtieron además que, en algunos casos, estos cuadros pueden evolucionar hacia el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una condición reconocida por organismos de salud mental. Frente a estos síntomas, los especialistas recomiendan mantener horarios regulares de sueño, aprovechar las horas de luz natural, sostener la actividad física y los espacios de socialización para reducir el impacto físico y emocional de los meses más fríos.

Con la primera irrupción fuerte de aire frío antes del invierno, el desafío no parece ser una situación crítica para el sistema energético, pero sí administrar de manera inteligente una demanda que comenzará a crecer en las próximas semanas, cuando las temperaturas desciendan aún más y la temporada invernal ingrese en su etapa más intensa.