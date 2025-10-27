El 20% retenido de ANSES ya se puede cobrar: cómo lo tramito







Los titulares de la AUH pueden acceder al dinero acumulado el año anterior con un trámite online y rápido.

La AUH otorgada por la ANSES tendrá un aumento en noviembre 2025.

Cada año, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen que cumplir con un trámite importante para acceder al dinero retenido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y la asistencia escolar de los chicos.

Este procedimiento habilita el cobro del 20% retenido durante el año anterior y además permite acceder a la Ayuda Escolar Anual. Para facilitarle el trámite a la gente, el organismo implementó una modalidad digital que agiliza el proceso y evita traslados innecesarios.

auh-niños.jpg Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un formulario obligatorio que deben presentar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. En ella se verifican los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia a clases.

El documento garantiza que los niños y adolescentes mantengan sus derechos básicos de salud y educación, y su presentación anual es la condición para recibir el 20% acumulado mes a mes.

El formulario se puede generar directamente desde la página oficial de mi ANSES o desde la aplicación móvil oficial, sin necesidad de presentarse en una sede del organismo.

Cómo tramitar la Libreta AUH para acceder al 20% retenido El trámite puede hacerse completamente online. El paso a paso es este: Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También puede hacerse desde la app oficial.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También puede hacerse desde la app oficial. En el menú Hijos - Libreta AUH , revisar qué secciones faltan completar (salud, vacunación o educación).

, revisar qué secciones faltan completar (salud, vacunación o educación). Si hay información pendiente, seleccionar Generar Libreta para descargar o recibir el formulario por correo electrónico.

para descargar o recibir el formulario por correo electrónico. Imprimir el documento y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo completen y firmen.

Una vez firmado, sacar una foto clara del formulario y subirla en formato JPG desde el mismo portal de mi ANSES, en la sección Hijos - Libreta AUH. Cumplidos estos pasos, el sistema confirma la carga y el monto retenido se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario. Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Monto de la AUH de noviembre 2025 Durante noviembre 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo van a cobrar: AUH por hijo menor de edad: $119.714 (con retención del 20%).

$119.714 (con retención del 20%). AUH por hijo con discapacidad: $389.809. Quienes completen correctamente la presentación de la Libreta podrán cobrar el acumulado del 20% retenido durante el 2024.

