Jubilaciones de ANSES en noviembre 2025: todo lo que se sabe hasta el momento







Conocé cómo se actualizarán los haberes de estos beneficiarios el próximo mes, gracias a la inflación de septiembre.

ANSES actualiza los haberes de sus prestaciones según los valores inflacionarios.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización de haberes para todos los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones. Además, se confirmó que algunos de ellos también obtendrán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000.

Los montos de las prestaciones de ANSES se actualizan en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, impulsado por el Gobierno Nacional a principios del año pasado.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Aumento en las jubilaciones de ANSES En noviembre, todas las prestaciones de ANSES; incluidas las jubilaciones y pensiones, recibirán un aumento del 2,1%, ya que se agregará el porcentaje de inflación registrado en septiembre. Debido a esto, los haberes de esos beneficiarios serán los siguientes:

Jubilación Mínima: $333.157,28

Jubilación Máxima: $2.241.604,19

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32 Pensión No Contributiva: $304.647,87 Qué pasa con el bono de $70.000 en noviembre Durante el próximo mes, el bono previsional de $70.000 se mantendrá vigente. Este se otorga aquellos jubilados y pensionados que cobren menos del haber mínimo, por lo que estos serán sus cobros finales en noviembre: Jubilación Mínima: $403,157,28 Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.498,32 Pensión No Contributiva: $374.647,87 jubilados ANSES.jpg Cuándo cobro la jubilación de ANSES: posibles fechas de pago de noviembre 2025 A pesar de que el calendario de pagos de noviembre no está oficializado, estas son las posibles fechas en las que los jubilados de ANSES podrían recibir sus cobros del próximo mes: Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 21 de noviembre Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

