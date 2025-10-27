Beneficios ANSES: de qué trata y cómo obtenerlo







El organismo previsional tiene un programa especial para sus beneficiarios con descuentos y promociones en comercios adheridos

Beneficios ANSES: el programa de descuentos para los beneficiaros en comercios adheridos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene un programa de beneficios que ofrece descuentos y reintegros en compras para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Este sistema permite acceder a rebajas automáticas en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, incluyendo supermercados, farmacias y tiendas de productos básicos.

Los descuentos varían según el rubro: 10% en supermercados (sin tope en muchos casos) y 20% en artículos de perfumería y limpieza. Para aprovechar estos beneficios, los usuarios solo deben pagar con la tarjeta de débito donde cobran su jubilación o pensión. El programa no requiere inscripción previa ni trámites adicionales, ya que los descuentos se aplican de manera automática al momento del pago.

ANSES billetes.webp Cómo es el programa de Beneficios ANSES El programa Beneficios ANSES funciona como una herramienta de ahorro para jubilados y pensionados. Los descuentos se activan al utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro de haberes en comercios adheridos. La iniciativa no genera costos para el Estado, ya que los descuentos son financiados por los supermercados y bancos participantes.

El sistema abarca más de 13.000 puntos de venta, incluyendo cadenas como Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar. Algunos comercios aplican límites por compra, como Carrefour ($35.000), Día ($2.000) y Chango Más ($15.000). En farmacias y ópticas, los descuentos también alcanzan hasta el 20%, dependiendo del establecimiento.

Hasta cuánto se puede ahorrar con Beneficios ANSES Los ahorros varían según el banco donde se cobren los haberes:

Banco Nación : Ofrece un reintegro del 5% adicional en compras con tarjeta a través de la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000. Este beneficio aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

: Ofrece un reintegro del 5% adicional en compras con tarjeta a través de la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000. Este beneficio aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia: Brinda hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito. Los topes mensuales son de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, el programa incluye una cuenta remunerada en ambos bancos: Banco Nación : Rendimientos diarios sobre saldos de hasta $500.000.

: Rendimientos diarios sobre saldos de hasta $500.000. Banco Galicia: Cuenta remunerada FIMA sin tope de saldo. Cómo saber si formás parte de Beneficios ANSES Para verificar la participación en el programa, los beneficiarios deben: Pagar con la tarjeta de débito donde cobran su jubilación o pensión en comercios adheridos.

Observar el descuento automático en el ticket de compra.

En algunos casos, presentar el DNI al momento del pago, aunque no es obligatorio en todos los comercios. El programa no requiere inscripción previa. Los descuentos se aplican de manera inmediata al usar la tarjeta de débito asociada a los haberes. Los comercios adheridos a Beneficios ANSES El programa Beneficios ANSES incluye una amplia red de comercios en todo el país: Supermercados : Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más, Josimar.

: Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más, Josimar. Farmacias y ópticas : Descuentos de hasta 20% en productos seleccionados.

: Descuentos de hasta 20% en productos seleccionados. Tiendas de barrio: Más de 7.000 locales adheridos en todas las provincias. La cobertura territorial del programa permite que los beneficios lleguen a pequeños negocios locales, además de las grandes cadenas. Esto facilita el acceso a descuentos para jubilados y pensionados en todas las regiones del país, sin importar su ubicación geográfica.

