ANSES activa los últimos días de depósitos de octubre 2025: quiénes cobran esta semana

De acuerdo al Decreto 274/24, las prestaciones aumentarán un 2,1% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre analizado por el INDEC.

En octubre 2025, las jubilaciones y pensiones recibieron un bono adicional junto con sus haberes actualizados.

En los últimos días de octubre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) está por finalizar con su calendario de pagos . Este, como es habitual, respetará respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentaron un 1,88% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Y, con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo entrega un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentaron un 1,88% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH, por su parte, será de $117.252 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ( $93.801,6 ), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,791, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58,631 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.902.

auh anses.webp

A su vez, a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobran el monto mínimo, estos serán los valores:

Jubilación Mínima: $396.298,38 ( $326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 ( $261.038,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva: $298.408,87 ( $228.408,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.154.562,04 a $2.195.463,70.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes quedan por cobrar en octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Aumento de las prestaciones de ANSES confirmado para noviembre 2025

El martes 14 de octubre el INDEC dio a conocer el IPC correspondiente al mes de septiembre. Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de los programas se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

Así, con la actualización del 2,1%, las jubilaciones y pensiones quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.150,64

Jubilación máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51

Pensión No Contributiva: $233.205,45

El total de la Asignación Universal por Hijo será de $119.714,29, la Asignación por Embarazo de $119.714,29 y Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de $389.808,61.

El 100% de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58.862,25 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.910,94.