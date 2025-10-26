SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de octubre 2025 - 07:45

ANSES: quiénes podrían cobrar más de 750 mil pesos con la AUH

El organismo previsional confirmó nuevos aumentos y beneficios que mejoran los ingresos de muchas familias en noviembre.

En noviembre 2025, hay familias que cobrarán $750.000, al sumar distintos beneficios de la ANSES.

El aumento llega acompañado de bonos y refuerzos que siguen vigentes, como la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el reintegro correspondiente a la Libreta AUH 2025, que permite recuperar el dinero retenido en meses anteriores.

El aumento de ANSES en noviembre 2025

El incremento de la AUH será del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre difundido por el INDEC. Con esta actualización, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $119.713,23. Se cobra el 80% mensual, equivalente a $95.770,58. El 20% restante se libera con la presentación de la Libreta AUH.
  • AUH por discapacidad: $389.808,61, esta se paga el 100%.

Cómo cobrar más de 750 mil pesos con ANSES

En noviembre, las distintas prestaciones de ANSES, si se las junta, pueden superar los $750.000 en hogares con tres o más hijos:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) con el aumento de $119.713,23 por menor.
  • Tarjeta Alimentar: Entrega $52.250 para familias con un hijo. $81.936 para dos hijos. $108.062 para tres o más hijos.
  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: Entrega $42.162 mensuales a embarazadas y familias con hijos de hasta tres años.
  • Reintegro por Libreta AUH: Libera el 20% retenido durante el año. En zona general hasta $188.069,40. En zona austral hasta $244.491,60.

Sumando estos beneficios, una familia con tres hijos podría cobrar más de $750.000 entre acreditaciones y refuerzos.

Cómo obtener la libreta de AUH

La Libreta AUH 2025 es el formulario que certifica los controles médicos, vacunación y escolaridad de los hijos de los beneficiarios. Presentarla es fundamental, ya que habilita el cobro del 20% retenido mes a mes.

ANSES ofrece tres maneras de cumplir con el trámite:

  • Desde Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, descargando el formulario PS.1.47 y subiéndolo firmado y sellado.
  • En oficinas de ANSES: Sin necesidad de turno previo, llevando el formulario completo.
  • En operativos móviles: Estos se realizan en barrios y centros comunitarios.

El plazo límite para entregar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de 2025. Quienes no lo hagan perderán el derecho al cobro del 20% acumulado, aunque seguirán recibiendo el 80% mensual de la asignación.

