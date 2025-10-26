ANSES: quiénes podrían cobrar más de 750 mil pesos con la AUH

El organismo previsional confirmó nuevos aumentos y beneficios que mejoran los ingresos de muchas familias en noviembre.

En noviembre 2025, hay familias que cobrarán $750.000, al sumar distintos beneficios de la ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo incremento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que rige desde noviembre de 2025 . Con este aumento sumado a otros complementos sociales, algunos hogares podrán superar los $750.000 durante el mes.

El aumento llega acompañado de bonos y refuerzos que siguen vigentes, como la Tarjeta Alimentar , el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el reintegro correspondiente a la Libreta AUH 2025 , que permite recuperar el dinero retenido en meses anteriores.

El incremento de la AUH será del 2,1% , según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre difundido por el INDEC. Con esta actualización, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

En noviembre, las distintas prestaciones de ANSES, si se las junta, pueden superar los $750.000 en hogares con tres o más hijos:

Sumando estos beneficios, una familia con tres hijos podría cobrar más de $750.000 entre acreditaciones y refuerzos.

Cómo obtener la libreta de AUH

La Libreta AUH 2025 es el formulario que certifica los controles médicos, vacunación y escolaridad de los hijos de los beneficiarios. Presentarla es fundamental, ya que habilita el cobro del 20% retenido mes a mes.

ANSES ofrece tres maneras de cumplir con el trámite:

Desde Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, descargando el formulario PS.1.47 y subiéndolo firmado y sellado.

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, descargando el formulario PS.1.47 y subiéndolo firmado y sellado. En oficinas de ANSES: Sin necesidad de turno previo, llevando el formulario completo.

Sin necesidad de turno previo, llevando el formulario completo. En operativos móviles: Estos se realizan en barrios y centros comunitarios.

El plazo límite para entregar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de 2025. Quienes no lo hagan perderán el derecho al cobro del 20% acumulado, aunque seguirán recibiendo el 80% mensual de la asignación.