La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo incremento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que rige desde noviembre de 2025. Con este aumento sumado a otros complementos sociales, algunos hogares podrán superar los $750.000 durante el mes.
ANSES: quiénes podrían cobrar más de 750 mil pesos con la AUH
El organismo previsional confirmó nuevos aumentos y beneficios que mejoran los ingresos de muchas familias en noviembre.
-
El Gobierno confirmó que pasará con la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025
-
La buena noticia de ANSES para las madres que se hará efectivo en noviembre 2025
El aumento llega acompañado de bonos y refuerzos que siguen vigentes, como la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el reintegro correspondiente a la Libreta AUH 2025, que permite recuperar el dinero retenido en meses anteriores.
El aumento de ANSES en noviembre 2025
El incremento de la AUH será del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre difundido por el INDEC. Con esta actualización, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
- AUH por hijo: $119.713,23. Se cobra el 80% mensual, equivalente a $95.770,58. El 20% restante se libera con la presentación de la Libreta AUH.
- AUH por discapacidad: $389.808,61, esta se paga el 100%.
Cómo cobrar más de 750 mil pesos con ANSES
En noviembre, las distintas prestaciones de ANSES, si se las junta, pueden superar los $750.000 en hogares con tres o más hijos:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) con el aumento de $119.713,23 por menor.
- Tarjeta Alimentar: Entrega $52.250 para familias con un hijo. $81.936 para dos hijos. $108.062 para tres o más hijos.
- Complemento Leche del Plan 1000 Días: Entrega $42.162 mensuales a embarazadas y familias con hijos de hasta tres años.
- Reintegro por Libreta AUH: Libera el 20% retenido durante el año. En zona general hasta $188.069,40. En zona austral hasta $244.491,60.
Sumando estos beneficios, una familia con tres hijos podría cobrar más de $750.000 entre acreditaciones y refuerzos.
Cómo obtener la libreta de AUH
La Libreta AUH 2025 es el formulario que certifica los controles médicos, vacunación y escolaridad de los hijos de los beneficiarios. Presentarla es fundamental, ya que habilita el cobro del 20% retenido mes a mes.
ANSES ofrece tres maneras de cumplir con el trámite:
- Desde Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, descargando el formulario PS.1.47 y subiéndolo firmado y sellado.
- En oficinas de ANSES: Sin necesidad de turno previo, llevando el formulario completo.
- En operativos móviles: Estos se realizan en barrios y centros comunitarios.
El plazo límite para entregar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de 2025. Quienes no lo hagan perderán el derecho al cobro del 20% acumulado, aunque seguirán recibiendo el 80% mensual de la asignación.
Dejá tu comentario