Dos localidades del país sumarán un día extra de descanso después del fin de semana largo por el Día de la Independencia. El lunes 13 de julio fue declarado feriado en dos zonas de Córdoba y Santa Cruz por sus aniversarios fundacionales, por lo que algunos trabajadores tendrán cinco jornadas consecutivas sin actividad.
Se extiende el fin de semana largo: decretan feriado el lunes 13 de julio y habrá 5 días de descanso seguidos
Dos localidades de Córdoba y Santa Cruz suman un asueto por sus aniversarios fundacionales y beneficiarán a empleados públicos y bancos.
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En esas jurisdicciones, las administraciones públicas y determinadas instituciones tendrán asueto, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador.
¿Quiénes tienen feriado el lunes 13 de julio?
El lunes 13 de julio será feriado para los trabajadores de dos localidades argentinas que celebrarán sus aniversarios fundacionales luego del feriado nacional del 9 de julio y el día no laborable turístico del viernes 10.
Las zonas alcanzadas son Río Segundo, en la provincia de Córdoba, y Villa Gobernador Gálvez, en Santa Cruz. Al tratarse de feriados locales, la medida no tiene alcance nacional. Los principales beneficiados serán los empleados de las administraciones públicas que desarrollen tareas en esas zonas.
En el caso de los empleados del sector privado, la aplicación del descanso dependerá de la decisión de cada compañía. Es habitual que algunos otorguen media jornada libre. De esta manera, quienes estén alcanzados por la medida volverán a sus actividades recién el martes 14 de julio.
Qué pasa con los empleados públicos y los bancos este lunes 13
El feriado del lunes 13 de julio tendrá un impacto principalmente en los trabajadores estatales de las localidades alcanzadas. Las oficinas municipales y organismos públicos locales permanecerán sin atención al público debido al asueto establecido por las celebraciones fundacionales.
Además, las sucursales bancarias ubicadas en esas zonas también tendrán modificaciones en su funcionamiento. Los empleados del Banco Provincia contarán con la jornada libre, por lo que la atención presencial en esas dependencias no funcionará con normalidad.
Las escuelas estarán cerradas, mientras que los servicios esenciales, como hospitales, seguridad y emergencias, mantendrán sus guardias durante la jornada.
Calendario de julio 2026: cómo queda el cronograma de días no laborables tras el Día de la Independencia
El calendario de julio tuvo como fecha principal el jueves 9, feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia. A esa fecha se sumó el viernes 10, establecido por el Gobierno nacional como día no laborable con fines turísticos.
Con el agregado del lunes 13 en las localidades de Córdoba y Santa Cruz, algunos trabajadores tendrán un descanso extendido de cinco días.
El resto del cronograma de feriados continúa así:
Feriados inamovibles restantes
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables restantes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables restantes
- Viernes 10 de julio, posterior al feriado del Día de la Independencia
- Lunes 7 de diciembre, siguiente al Día de la Inmaculada Concepción de María
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