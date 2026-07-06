Por qué el viernes 10 de julio no es feriado y a quiénes les toca trabajar

El descanso no es obligatorio y depende de cada empleador si las actividades se mantienen con normalidad.

El próximo feriado inamovible es el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Este jueves 9 de julio se celebra el Día de la Independencia en Argentina y el Gobierno nacional lo decretó feriado inamovible en todo el país.

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A partir de esa fecha se arma un fin de semana largo con fines turísticos que se completa con el viernes 10 de julio, establecido como no laborable . Sin embargo, no se trata de una jornada obligatoria, por lo que cada empleador decide si da el día libre o si trabajarán con normalidad.

El 9 de julio es feriado nacional inamovible en la Argentina porque se recuerda la Declaración de la Independencia de 1816 , uno de los hechos fundacionales del país.

Ese día, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en el Congreso de Tucumán firmaron el acta que marcó la ruptura formal de los vínculos de dependencia con la monarquía española.

La sesión se llevó a cabo en la conocida Casa de Tucumán , propiedad de Francisca Bazán de Laguna, donde los diputados debatieron durante jornadas hasta llegar al acuerdo final. Desde ese momento, el territorio inició el camino hacia la conformación de un Estado soberano con decisiones propias.

En términos laborales, todas las actividades de la fecha quedan alcanzadas por el régimen de descanso dominical: si una persona trabaja durante la jornada, debe cobrar el doble de lo habitual.

Durante este día, los colectivos circularán con frecuencia reducida, similar a la de los domingos. Esto significa menos unidades y mayores tiempos de espera, sobre todo en horarios de baja demanda.

En el caso de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), también habrá cronograma especial de feriado. Las líneas operarán con servicios reducidos y horarios adaptados, por lo que se recomienda consultar previamente los canales oficiales de cada ramal.

El subte en la Ciudad de Buenos Aires tendrá esquema de feriado, con horarios más acotados respecto de un día hábil.

Las entidades bancarias y financieras permanecerán cerradas, mientras que los servicios esenciales de salud y seguridad no se verán interrumpidos.

Viernes 10 de julio, día no laborable

El viernes posterior al 9 de julio fue incluido en el calendario oficial como día no laborable con fines turísticos, una herramienta que utiliza el Gobierno para generar fines de semana extendidos y promover el movimiento interno.

A diferencia de un feriado, esta jornada no es obligatoria para todos los trabajadores y la decisión de otorgar el día libre depende de cada empleador. En el sector privado, las compañías pueden optar por no dictar actividades o mantenerlas con normalidad.

Otro punto clave es el aspecto salarial: si se trabaja el viernes 10, la remuneración no se paga como feriado, sino como un día habitual. Es decir, no corresponde pago doble, como sí ocurre el jueves.

Calendario 2026 de feriados en Argentina

Feriados inamovibles restantes

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables restantes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables restantes